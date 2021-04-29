أوقاف رفح تفقد عددًا من مساجد المحافظة بمنطقة الشوكة

رفح- الرأي

أجرى مدير أوقاف رفح م. طارق أبو يونس، جولة تفقدية لعدد من المساجد في المحافظة بمنطقة الشوكة، رافقه فيها رئيس قسم المساجد أ. محمد عيسى، ورئيس قسم القرآن الكريم د. علي المنشاوي.

وتضمنت الجولة زيارة لأرض مسجد الريان الذي هدمه الاحتلال في الحرب الأخيرة، وهو من المساجد المرشحة لإعادة إعمارها، وزيارة مسجد الأمين محمد "صلى الله عليه وسلم"، والذي تم افتتاحه حديثًا بعد إعادة إعماره، بالإضافة إلى زيارة كلاً من مسجد الفاروق "الشوكة"، ومسجد عبد الله بن عباس.

وقدم م. طارق شكره لكل من يسعى ويعمل ويخدم بيوت الله موضحًا أن الأوقاف لن تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله والمحافظة عليها والارتقاء بها.