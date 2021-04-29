وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفقد عددًا من مساجد المحافظة بمنطقة الشوكة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد لقاءً تعريفيًا حول جائزة أفضل معلم في العالم 2021 وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفتتح مسجد الصابرين شرق المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن موعد انتهاء التسجيل لدفع زكاة الفطر من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين الاثنين المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن ضوابط المعتكفات بالعشر الأواخر من رمضان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير "حروب" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: عشرة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف رفح تفقد عددًا من مساجد المحافظة بمنطقة الشوكة

29 نيسان / أبريل 2021 01:30

أوقاف رفح تفقد عددًا من مساجد المحافظة بمنطقة الشوكة
أوقاف رفح تفقد عددًا من مساجد المحافظة بمنطقة الشوكة

رفح- الرأي

أجرى مدير أوقاف رفح م. طارق أبو يونس، جولة تفقدية لعدد من المساجد في المحافظة بمنطقة الشوكة، رافقه فيها رئيس قسم المساجد أ. محمد عيسى، ورئيس قسم القرآن الكريم د. علي المنشاوي.

وتضمنت الجولة زيارة لأرض مسجد الريان الذي هدمه الاحتلال في الحرب الأخيرة، وهو من المساجد المرشحة لإعادة إعمارها، وزيارة مسجد الأمين محمد "صلى الله عليه وسلم"، والذي تم افتتاحه حديثًا بعد إعادة إعماره، بالإضافة إلى زيارة كلاً من مسجد الفاروق "الشوكة"، ومسجد عبد الله بن عباس.

وقدم م. طارق شكره لكل من يسعى ويعمل ويخدم بيوت الله موضحًا أن الأوقاف لن تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله والمحافظة عليها والارتقاء بها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟