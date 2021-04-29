وزارة النقل والمواصلات تطلق المسابقة المرورية الرمضانية

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات المسابقة المرورية الرمضانية وذلك خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة أن هذه المسابقة هي الأولى على مستوى الوطن المتخصصة بالسلامة المرورية.



وتابع القرشلي بالقول أن الهدف من هذه المسابقة رفع مستوى الثقافة المرورية لدى المواطن الفلسطيني بحيث يصبح على دراية كبيرة في إجراءات السلامة المرورية.

موضحاً أن أسئلة المسابقة المرورية قد أُعدت من قبل فريق متخصص في مجال السلامة المرورية.



من جانبه دعا د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية المواطنين للمشاركة في المسابقة المرورية لما لها من فائدة كبيرة تعود عليهم وفي سبيل الحد من حوادث السير والحفاظ على الأرواح والممتلكات.



للمشاركة في المسابقة زيارة صفحة دائرة التوعية المرورية / وزارة النقل والمواصلات