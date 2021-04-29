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بلدية خان يونس تنفيذ حملات تشجير حدائق وشوارع المدينة

29 نيسان / أبريل 2021 01:38

بلدية خان يونس تنفيذ حملات تشجير حدائق وشوارع المدينة
بلدية خان يونس تنفيذ حملات تشجير حدائق وشوارع المدينة

خان يونس- الرأي

قامت دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بتنفيذ ثلاث حملات للتشجير في أحياء خان يونس المختلفة، وذلك من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وأحيائها المختلفة.

وشارك في تلك الحملات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الجاري رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم الحدائق والمتنزهات م.عمر مطر، ورئيس قسم النظافة أ. محمـد الأغا، ومسئول وحدة الآليات أ. محمـد الأسطل، ومسؤولي الهلال الأحمر والمتطوعين، حيث تم تشجير الحديقة الداخلية بمقر جمعية الهلال الأحمر، وشارع رئيس في حي الشيخ ناصر بالتعاون مع تجمع شباب عائلة بربخ، وحديقة مركز شرطة معن  وجورت اللوت.

وذكر م. مطر أن الفرق التطوعية والميدانية قامت بأعمال تهيئة للتربة في المناطق التي شهدتها حملات التشجير ومن ثم زراعة (40) شتلة من أشجار الزينة والظل في حديقة الهلال الأحمر في حي الأمل، وزراعة (30) شجرة زينة في شارع بحي الشيخ ناصر، و(20) شجرة زينة في مركز معن وجورت اللوت.

وأشار م. مطر إلى أن حملات التشجير تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تتبناها بلدية خان يونس من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة وتجميل الحدائق والأماكن العامة ولزيادة المساحات الخضراء فيها وإضفاء المظهر الجمالي لخان يونس ومؤسساتها الخدماتية.

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