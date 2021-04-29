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تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية..

"العمل" و"الديمقراطية" تنفذان زيارات تفتيشية توعوية للمنشآت برفح

29 نيسان / أبريل 2021 01:40

"العمل" و"الديمقراطية" تنفذان زيارات تفتيشية توعوية للمنشآت برفح

رفح- الرأي

زار وفد من الإدارة العامة للتفتيش التابعة لوزارة العمل ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين مجموعة من المنشآت في محافظة رفح.


و قد قام بالزيارة كل من مدير دائرة التوعية والإرشاد م.رائد أبو شهلا ورئيس قسم التفتيش بمديرية عمل رفح أ.عيسى أبو ندى والمستشار القانوني لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين الأستاذ علي الجرجاوي. 


حيث جاءت هذه الزيارة بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية. 


بدوره، أكد أبو شهلا خلال زيارته للمنشآت على أهمية الجانب التوعوي وضرورة التزام أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالتعليمات الوقائية،حفاظاً على سلامتهم و سلامة المنشأة التي يعملون بها من أي مخاطر.


ودعا أصحاب العمل والعاملين في المنشآت إلى الالتزام بلبس الكمامة و الاهتمام بالنظافة المستمرة في ظل انتشار الأوبئة ،خاصة جائحة كورونا التي باتت تهدد العالم بأسره.


من جانبه أوضح الجرجاوي أنه تم استهداف بعض المنشآت بمحافظة رفح مروراً بالمحافظات الأخرى ؛لتوعية أصحاب العمل والعاملين في المنشآت بحجم المسؤولية المهنية الملقاة على كاهلهم ،ما يضمن تحقيق بيئة آمنة لهم.
وتخللت الزيارة توزيع مواد توعوية عبارة عن بوسترات حول حقوق العاملين وشروط بيئة العمل الآمنة و طرق الوقاية من فايروس كورونا.

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