"التنمية" و"المرأة" تعقدان حفل تكريم "امرأة فلسطين"

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالا لتكريم الموظفات الفائزات بجائزة امرأة فلسطين للعام 2021، والموظفات اللاتي تميزن في مواجهة جائحة كورونا ، وذلك برعاية وزارة شؤون المراة ، في قاعة بيت الامان للنساء .



وقد حضر الاحتفال أ. رياض البيطار رئيس لجنة تسيير اعمال الوزارة ، و ا. اميرة هارون وكيل وزارة شؤون المراة ، أ.مني العجلة مدير عام الاسرة والمرأة ، وأ. اعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة ، أ.نهي ابو العلا رئيس اللجنة التحضرية ولفيف من موظفي الوزارتين .



وتعتبر جائزة امرأة فلسطين فعالية سنوية لجائزة تقديرية تنظمها وزارة شؤون المرأة لتكريم وتقدير المرأة الفلسطينية المُلْهِمة والتي أحدثت فرقًا في المجتمع في شتى المجالات، حيث تم تخصيص القسم الثاني من المسابقة لتكريم الموظفات اللاتي تميزن في مواجهة جائحة كورونا.



وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور النساء في مواقع عملهن في مختلف المجالات ونشر الوعي بأهمية الابداع والابتكار والتميز في العمل المجتمعي والتطوعي بين العاملات في القطاع الحكومي وتقدير دور العاملات في المؤسسات الحكومية في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات والتركيز على الأعمال المتميزة والمبادرات المبدعة التي قامت بها النساء في مواجهة كورونا.



وفي كلمته توجه البيطار في كلمته بالشكر الى وزارة شؤون المراة على هذه اللفتة الطيبة ، موضحا دور موظفات وزارة التنمية الاجتماعية في خدمة المواطنين في ظل جائحة كورونا خاصة ، منهم الباحثة والاعلامية وفي مجال الاسرة او الطفولة او الرعاية وجميع القطاعات، متمنيا لهن التوفيق في حياتهن.



كما أثنت ا.اميرة هارون في كلمتها عى الاداء المتميز لدور لدور وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة باداء موظفيها وخاصة النساء منهن في خدمة المواطنين

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الدروع والهدايا على الفائزات.