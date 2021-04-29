وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" و"الديمقراطية" تنفذان زيارات تفتيشية توعوية للمنشآت برفح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفيذ حملات تشجير حدائق وشوارع المدينة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تطلق المسابقة المرورية الرمضانية وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفقد عددًا من مساجد المحافظة بمنطقة الشوكة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تفتتح مسجد مصعب بن عمير في بيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعقد لقاءً تعريفيًا حول جائزة أفضل معلم في العالم 2021 وكالة الرأي الفلسطينية 10 وفيات و328 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تفتتح مسجد الصابرين شرق المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن موعد انتهاء التسجيل لدفع زكاة الفطر من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب المتقاعدين الاثنين المقبل
أخبار » الأخبار الحكومية

"التنمية" و"المرأة" تعقدان حفل تكريم "امرأة فلسطين"

29 نيسان / أبريل 2021 01:56

"التنمية" و"المرأة" تعقدان حفل تكريم "امرأة فلسطين"

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالا لتكريم الموظفات الفائزات بجائزة امرأة فلسطين للعام 2021، والموظفات اللاتي تميزن في مواجهة جائحة كورونا ، وذلك برعاية وزارة شؤون المراة ، في قاعة بيت الامان للنساء .


وقد حضر الاحتفال أ. رياض البيطار رئيس لجنة تسيير اعمال الوزارة ، و ا. اميرة هارون وكيل وزارة شؤون المراة ، أ.مني العجلة مدير عام الاسرة والمرأة ، وأ. اعتدال قنيطة مدير دائرة المرأة ، أ.نهي ابو العلا رئيس اللجنة التحضرية ولفيف من موظفي الوزارتين .


وتعتبر جائزة امرأة فلسطين فعالية سنوية لجائزة تقديرية تنظمها وزارة شؤون المرأة لتكريم وتقدير المرأة الفلسطينية المُلْهِمة والتي أحدثت فرقًا في المجتمع في شتى المجالات، حيث تم تخصيص القسم الثاني من المسابقة لتكريم الموظفات اللاتي تميزن في مواجهة جائحة كورونا.


وتهدف الفعالية إلى تعزيز دور النساء في مواقع عملهن في مختلف المجالات ونشر الوعي بأهمية الابداع والابتكار والتميز في العمل المجتمعي والتطوعي بين العاملات في القطاع الحكومي وتقدير دور العاملات في المؤسسات الحكومية في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات والتركيز على الأعمال المتميزة والمبادرات المبدعة التي قامت بها النساء في مواجهة كورونا.


وفي كلمته توجه البيطار في كلمته بالشكر الى وزارة شؤون المراة على هذه اللفتة الطيبة ، موضحا دور موظفات وزارة التنمية الاجتماعية في خدمة المواطنين في ظل جائحة كورونا خاصة ، منهم الباحثة والاعلامية وفي مجال الاسرة او الطفولة او الرعاية وجميع القطاعات، متمنيا لهن التوفيق في حياتهن.


كما أثنت ا.اميرة هارون في كلمتها عى الاداء المتميز لدور لدور وزارة التنمية الاجتماعية متمثلة باداء موظفيها وخاصة النساء منهن في خدمة المواطنين
وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الدروع والهدايا على الفائزات.

180233059_1081746395646340_4913699915953134962_n 179346532_1081746182313028_362390628111814094_n 179199571_1081746192313027_696309360159797405_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟