افتتاح عيادة أسنان والعيادات الخارجية لمستشفى الولادة بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

افتتح وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، عيادة الأسنان المتكاملة، بتمويل من جمعية اغاثة أطفال فلسطين والعيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة، بتمويل صندوق التنمية الكويتي بمجمع الشفاء الطبي .

وأشاد د. أبو الريش بجهود الطواقم الصحية في مواجهة جائحة كورونا ، معداً الكادر الصحي العنوان الرئيس في أداء الوزارة ومحور جودة الخدمة الصحية .

وقال د. أبو الريش:إنه و في خضم هذه المواجهة وكما على الدوام نرى المنظومة الصحية تواصل عملية التطوير والنهضة بما يعزز جودة الخدمة المقدمة لأبناء شعبنا ، وأن الوزارة تمضي بخطى نوعية وبشكل متوازي لجهود المواجهة في اتمام مختلف المشاريع التنموية والبنى التحتية وتطوير الكادر البشري في مرافق وزارة الصحة" .

ولفت الى من قضوا نحبهم خلال تقديمهم واجبهم الانساني والوطني، وأردف قوله:" فقبل أيام ودعنا نموذجا للعطاء الدكتورة سميرة حلس رحمها الله ، والتي تركت خلفها ارثا من العمل والانجاز الذي سيخلد ذكراها بين زملائها وعلى صفحات ما قدم من تحسين خدمات الولادة والنساء وبما يليق بالأم الفلسطينية".

كما وعبر د. أبو الريش عن شكره وتقديره الى صندوق التنمية الكويتي على دعمهم المقدر والمشكور في انجاز مشروع مستشفى النساء والولادة الجديد .

وقال :" هذا المشروع والذي شكل حلما واليوم نراه متجسدا على خارطة تقديم الخدمة، وأنه سيكون بمثابة الاضافة التي تمكن الكادر المميز من تحقيق مؤشرات متقدمة تليق بالمرضى" .

وقدم د. ابو الريش درعاً تكريمياً لعائلة الدكتورة حلس تعبيراً عن تقدير وزارة الصحة لما قدمته في المجال الطبي .