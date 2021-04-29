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"هنية" يكرم أصغر حافظ لكتاب الله في فلسطين

29 نيسان / أبريل 2021 06:06

"هنية" يكرم أصغر حافظ لكتاب الله في فلسطين

غزة- الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أصغر حافظ لكتاب الله في فلسطين الطفل أحمد رمضان عمر (٦) سنوات من مخيم الشاطئ.

وعبر هنية عن سعادته بما حققه الطفل أحمد وحفظه لكتاب الله خلال سبعة أشهر فقط رغم صغر سنه.

وقال هنية:" إن هذا الإنجاز نفتخر به كشعب فلسطيني ونحث جميع الأطفال والشباب على حفظ القرٱن، وما في ذلك من خير وتوفيق لهذا الجيل".

بدوره عبر والد الطفل رمضان عمر،عن تقديره لمبادرة هنية وتكريمه لطفله أحمد، وشكر حضوره، وعبر عن فخره بما حققه نجله أحمد وحفظ القرٱن في وقت قياسي رغم حداثة سنه.

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