توتي يصعق الإنتر فى قمة الدوري الإيطالي

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماؤهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.



ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2005 – 2006 كان هناك مباراة قمة جمعت بين فريقى روما وإنتر ميلان، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، وقت أن كان الفريقان يضمان مجموعة كبيرة من النجوم، على غرار توتى ومونتيلا ومانسينى فى روما، وفيجو وأدريانو وريكوبا وفيرون فى الإنتر.



أروع مشهد فى هذا اللقاء كان الهدف الخيالى الذى سجله القيصر فرانشيسكو توتى، فى شباك الإنتر، بعد أن ركض بالكرة من نصف الملعب، ورواغ اثنين من المدافعين فى طريقه، قبل أن يسدد الكرة بطريقة جميلة من فوق حارس المرمى جوليو سيزار، الذى لم يستطع أن يفعل معها أى شيء.



هدف توتى كان الثانى لروما فى المباراة بعد تقدم مونتيلا بالهدف الأول، قبل أن يسجل توتى هدفاً ثالثاً من ركلة جزاء، وتنتهى المباراة بفوز الذئاب 3 / 2 ، حيث سجل أدريان هدفى الإنتر.