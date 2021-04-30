ليونيل ميسي يعزز موقعه في الصدارة

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة صداة هدافي الدوري الإسباني، بعد أن سجل هدف البارسا في الخسارة أمام ضيفه فريق غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "كامب نو"، في ختام مواجهات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، للموسم الحالي 2020-2021.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم في الدوري الإسباني، ليحتل الصدارة بفارق 5 أهداف عن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، الذي فشل في التسجيل خلال تعادل الملكي السلبي أمام ريال بيتيس على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

ويتواجد في المركز الثالث بقائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني، الشاب جيرارد مورينو نجم فريق فياريال برصيد 20 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني

المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني يحتله النجم الأوروجوياني لويس سواريز برصيد 19 هدفا، بفارق هدفين عن المهاجم المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ويحتل السويدي ألكسندر إيساك مهاجم فريق ريال سوسيداد المركز السادس في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفا، فيما يحتل المخضرم إياجو أسباس مهاجم فريق سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 13 هدفا.

مهاجم فريق هويسكا، رافا مير فيسينتي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفا.