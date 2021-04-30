ارسنال يسقط أمام فياريال 2-1 فى ذهاب نصف النهائي

حقق فريق فياريال الإسباني فوزا مهما على ضيفه آرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على ملعب "لا سيراميكا"، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدورى الأوروبي للموسم الحالي 2020-2021.

وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب "الإمارات"، معقل الجانرز في العاصمة البريطانية لندن. وشارك الدولي المصري محمد النني مع فريق آرسنال في الوقت بدل الضائع من اللقاء، بعد أن بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

انتهى الشوط الأول بتقدم فياريال بثنائية، حيث سجل مانو تريجورس الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف المدافع راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد استغلاله الجيد للركلة الركنية.

وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق آرسنال في الدقيقة 36، بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على الإيفواري نيكولاس بيبي.

في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 57، يتعرض الإسباني داني سيبايوس لاعب آرسنال للطرد للحصول على إنذارين. ونجح نيكولاس بيبي في تسجيل هدف آرسنال في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، بعد تعرض بوكايو ساكا للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وتعرض إيتيان كابوي لاعب فريق فياريال للطرد في الدقيقة 80، لحصوله على انذارين، ليكمل الفريقان اللقاء بـ10 لاعبين.

وعاد أوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال لمواجهة فريقه السابق أرسنال الذي أقيل من تدريبه الموسم الماضي، ويعتبر إيمري هو المدرب الأنجح في تاريخ البطولة، إذ قاد إشبيلية للقب في 3 مواسم متتالية.

وتأهل آرسنال لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد تخطيه فريق سبارتا براج التشيكى بنتيجة 5 - 1، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، في حين تأهل فريق فياريال الإسباني على حساب دينامو زغرب الكرواتى بنتيجة 3 - 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

ووصل فياريال لنصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد 2004 و2011 و2016، وهو دور لم يتجاوزه مطلقا.

ارسنال

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: تشامبرز - هولدينج - بابلو ماري - ساكا.

خط الوسط: تشاكا - سيبايوس - توماس بارتي.

خط الهجوم: أوديجارد - سميث رو - نيكولاس بيبي.