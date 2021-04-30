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كيفية إدراج مربع اختيار فى مستند Word

30 نيسان / أبريل 2021 10:16

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إذا كنت تريد تضمين مربعات الاختيار في المستندات التي تنشئها، فيمكنك إنشاؤها في Word ببساطة، حيث نقدم لك كيفية القيام بذلك في مربعات للاختيار للمستندات المطبوعة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".
 
1. ضع المؤشر حيث تريد وضع خانة الاختيار في مستند Word الخاص بك.
 
2. في الشريط الموجود أعلى الشاشة، تأكد من أنك في علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" ثم اضغط فوق السهم لأسفل بجوار زر التعداد النقطي.
 
3. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق "تحديد رمز نقطي جديد "Define New Bullet.
 
4. اضغط فوق "رمز".
 
5. في مربع الحوار رمز، ابحث عن رمز يشبه مربع الاختيار، وهناك عدد من الخيارات للاختيار من بينها، ولكن إليك خيارًا جيدًا: في القائمة المنسدلة "الخط"، اختر "Wingdings 2" ثم في حقل "رمز الحرف"، أدخل "163"، وإذا كنت تحب هذا الخيار، اضغط فوق "موافق".
 
6. اضغط فوق "موافق" مرة أخرى لإغلاق النافذة الأخرى المفتوحة.
 
7. ستتم إضافة خانة الاختيار الآن إلى المستند الخاص بك.
 
كما أنه لإضافة المزيد من مربعات الاختيار، ما عليك سوى استخدام زر Bullet وسيتم إدراجه تلقائيًا، ويمكنك اختيار إما الرمز النقطي المعتاد أو مربع الاختيار من القائمة دون الحاجة إلى تحديده من مربع الحوار ""تحديد رمز نقطي جديد "Define New Bullet ".
 

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