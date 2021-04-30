وكالة الرأي الفلسطينية مصر تسترد قطعتين أثريتين تم تهريبهما لإيطاليا وكالة الرأي الفلسطينية تحديث جديد لمساعد جوجل يسهم فى نطق الأسماء الفريدة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إدراج مربع اختيار فى مستند Word وكالة الرأي الفلسطينية تليجرام يتيح ميزة مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدمين الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية 5 أعشاب تساعد على إنقاص الوزن وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أسباب النوبة القلبية المفاجئة عند الشباب وكالة الرأي الفلسطينية الثوم العلاج السحرى داخل مطبخك وكالة الرأي الفلسطينية ارسنال يسقط أمام فياريال 2-1 فى ذهاب نصف النهائي وكالة الرأي الفلسطينية بعد تأجيل الانتخابات... النخالة يدعو القوى لاجتماع عاجل وكالة الرأي الفلسطينية ليونيل ميسي يعزز موقعه في الصدارة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

تحديث جديد لمساعد جوجل يسهم فى نطق الأسماء الفريدة

30 نيسان / أبريل 2021 10:18

1
1


أعلنت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن تحديث جديد لمساعدها الافتراضي Google Assistant يسهم في التعرف على الأسماء ونطقها بشكل أفضل.
 
ويساعد التحديث الجديد في التعرف على الأسماء الفريدة ونطقها بالإضافة إلى فهم سياق المحادثة التي يشاركها المستخدمون. 
 
وتطبق جوجل نظام تمثيلات التشفير ثنائي الاتجاه من المحولات (BERT) لتحسين جودة المحادثة بين مساعد جوجل الافتراضي والمستخدمين، والتحديث متاح حاليًا على مكبرات الصوت الذكية من جوجل في الولايات المتحدة وسيتوسع ليشمل الهواتف الذكية والشاشات الذكية في المستقبل القريب.
 
وقالت الشركة إن المساعد سيستمع إلى نطق المستخدمين للأسماء ويتذكرها دون تسجيل صوت المستخدم، الميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ولكن جوجل تخطط للتوسع لتشمل لغات أخرى قريبًا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟