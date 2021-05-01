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الوزير السابق ورجل العمل الخيري

"عوض" و "هنية" يزوران منزل القيادي "أحمد الكرد" في ذكرى رحيله الأولى

01 آيار / مايو 2021 12:19

"عوض" و "هنية" يزوران منزل القيادي "أحمد الكرد" في ذكرى رحيله الأولى

غزة- الرأي

أجرى د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، زيارة لمنزل المرحوم أحمد الكرد في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، وكان في استقبالهما عائلة المرحوم وزوجته وأبناءه.
ورحبت عائلة المرحوم الكرد بالزيارة، وما لها من أثر على العائلة بعد رحيل والدهم رجل العمل الخيري والقيادي البارز الذي قدم الكثير لخدمة شعبه.
بينما أكد عبد السلام هنية أن الزيارة هي لمسة وفاء لما تركه المرحوم الكرد من تاريخ حافل في خدمة المجتمع الفلسطيني وريادة العمل الخيري ودعم الرياضة من خلال نادي الصلاح الرياضي بالإضافة لأنه كان أحد مؤسسي نادي خدمات دير البلح وترؤسه للنادي من عام ١٩٨١ حتى عام ١٩٨٥.
وقال هنية إن المرحوم الكرد ومن خلال المواقع التي شغلها في وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل وعمله في المؤسسات الخيرية قدم نموذجا في القيادة ومساعدة المحتاجين والأسر الفقيرة.
وتمنى هنية لأبناء المرحوم الكرد التوفيق والسير على نهج والدهم وعطاءه وأخلاقه.

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