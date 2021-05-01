وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الخرشوف لصحتك وكالة الرأي الفلسطينية ما هى الفيتامينات التى يمكن أن تساعد فى علاج الالتهاب؟ وكالة الرأي الفلسطينية 10 خطوات يجب القيام بها بعد التعافي من كورونا لاسترداد عافيتك بالكامل وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو مدريد ضيفا ثقيلا على إلتشى للاقتراب من لقب الدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يستضيف أوساسونا لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية الإعلان عن كشف التنسيقات المصرية للسفر يوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية لايبزيج يتأهل لنهائي كأس ألمانيا وتعادل الأهلى مع الجونة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاعات طفيفة على درجات الحرارة حتى الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" و "هنية" يزوران منزل القيادي "أحمد الكرد" في ذكرى رحيله الأولى وكالة الرأي الفلسطينية القسام يزف أحد مجاهديه توفي إثر إصابته بالكورونا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

سماعات تقرأ عقلك وتعرف متى تحتاج إلى استراحة ذهنية

01 آيار / مايو 2021 11:15

1
1


كشفت إحدى شركات التكنولوجيا العصبية أن سماعاتها الجديدة يمكنها قراءة أفكارك، وهي سماعة رأس بواجهة بين الدماغ والكمبيوتر (BCI) من Neurable، التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، والتي تبدو وكأنها زوج عادي من سماعات الرأس المتطورة، لكن أجهزة الاستشعار في النظام تتعقب الخلايا العصبية الخاصة بك مثل جهاز تخطيط كهربية الدماغ المحمول، وتراقب النبضات الكهربائية في دماغك، وتتعلم كيف تبدو عندما تركز.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للنظام بعد ذلك تعطيل الإشعارات أو تشغيل الضوضاء البيضاء لإلغاء الضوضاء أو حتى اقتراح استراحة لإعادة شحن عقلك.
 
يقول رمسيس ألكايد، الرئيس التنفيذي لشركة Neurable، إنه استوحى من عمه تصميم سماعة رأس "تقرأ العقل"، الذي صنع الأطراف الاصطناعية الخاصة به بعد أن فقد ساقيه في حادث سيارة.
 
كتب ألكايد، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة ميشيجان، في منشور بالمدونة: "لقد أصبحت مفتونًا بكيفية الاستفادة من الهندسة لتحسين التنقل البشري، وبالتالي استقلالية الإنسان".
 
وأضاف ألكايد، "ومن خلال هذه العملية، أدركت أنه من أجل معالجة هذه القضايا الأساسية، كنت بحاجة للذهاب مباشرة إلى المصدر: الدماغ."
 
كما أن المستشعرات مصنوعة من القماش، مما يعني أن سماعات الرأس يمكن تشغيلها وإيقافها بسهولة، ويقول Alcaide إنه يعمل على النظرية القائلة بأن البشر عادة ما يكون لديهم فقط ساعتين إلى ثلاث ساعات من الإنتاجية العالية في اليوم ، ويمكن أن تقترح التقنية التي تسمى Enten فترات راحة وحظر الإشعارات وزيادة إلغاء الضوضاء لزيادة تركيزك على مدار اليوم بأكمله
 
ويستخدم التطبيق المصاحب للنظام خوارزميات التعلم الآلي للتعرف على الوقت الذي يركز فيه عقلك أو يشتت انتباهه.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" تقدم هدية فانوس رمضان وكفالة مالية لكل طفل يتيم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟