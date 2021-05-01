سماعات تقرأ عقلك وتعرف متى تحتاج إلى استراحة ذهنية



كشفت إحدى شركات التكنولوجيا العصبية أن سماعاتها الجديدة يمكنها قراءة أفكارك، وهي سماعة رأس بواجهة بين الدماغ والكمبيوتر (BCI) من Neurable، التي تتخذ من بوسطن مقراً لها، والتي تبدو وكأنها زوج عادي من سماعات الرأس المتطورة، لكن أجهزة الاستشعار في النظام تتعقب الخلايا العصبية الخاصة بك مثل جهاز تخطيط كهربية الدماغ المحمول، وتراقب النبضات الكهربائية في دماغك، وتتعلم كيف تبدو عندما تركز.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للنظام بعد ذلك تعطيل الإشعارات أو تشغيل الضوضاء البيضاء لإلغاء الضوضاء أو حتى اقتراح استراحة لإعادة شحن عقلك.



يقول رمسيس ألكايد، الرئيس التنفيذي لشركة Neurable، إنه استوحى من عمه تصميم سماعة رأس "تقرأ العقل"، الذي صنع الأطراف الاصطناعية الخاصة به بعد أن فقد ساقيه في حادث سيارة.



كتب ألكايد، الحاصل على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة ميشيجان، في منشور بالمدونة: "لقد أصبحت مفتونًا بكيفية الاستفادة من الهندسة لتحسين التنقل البشري، وبالتالي استقلالية الإنسان".



وأضاف ألكايد، "ومن خلال هذه العملية، أدركت أنه من أجل معالجة هذه القضايا الأساسية، كنت بحاجة للذهاب مباشرة إلى المصدر: الدماغ."



كما أن المستشعرات مصنوعة من القماش، مما يعني أن سماعات الرأس يمكن تشغيلها وإيقافها بسهولة، ويقول Alcaide إنه يعمل على النظرية القائلة بأن البشر عادة ما يكون لديهم فقط ساعتين إلى ثلاث ساعات من الإنتاجية العالية في اليوم ، ويمكن أن تقترح التقنية التي تسمى Enten فترات راحة وحظر الإشعارات وزيادة إلغاء الضوضاء لزيادة تركيزك على مدار اليوم بأكمله



ويستخدم التطبيق المصاحب للنظام خوارزميات التعلم الآلي للتعرف على الوقت الذي يركز فيه عقلك أو يشتت انتباهه.

