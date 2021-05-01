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في يوم العمال

العمل تشدد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة مع تطبيق الحد الادنى للأجور

01 آيار / مايو 2021 12:09

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غزة-الرأي

اكدت وزارة العمل على ضرورة  توفير بيئة عمل آمنة مع تطبيق الحد الادنى للأجور ووقف تغول أصحاب المنشآت على العمال، مع - ضرورة الحصول على فرص عادلة لكل أبناء شعبنا.

وشددت الوزارة فى بيان لها بمناسبة يوم العمال الذى يصادف الاول من ايار على ضرورة المتابعة الجادة للمنازعات العمالية وإنصاف العمال الذين يتعرضوا لظلم من أصحاب المنشآت.
وقالت الوزارة :" انها لا تدخر جهدا وتقوم  بتسخير كافة مواردها وعلاقاتها من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من فرص التشغيل وتحسين أوضاع العمال.
الى جانب  دعم قطاع العمال المتضرر من جائحة كورونا وتسخير جزء اساسي من المساعدات لهم ودعم صمودهم .
 وناشدت الوزارة الإعلاميين والحقوقيين إلى تفعيل دورهم النقابي؛ ليشكلوا ورقة ضغط على اسرائيل بالإفراج عن حقوق العامل الفلسطيني المسلوبة منذ سنوات طوال.
 

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