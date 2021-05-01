أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء القادم.
وقالت إن السفر سيكون للحافلة السابعة من الكشف السابق + الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/15).
وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلتين (1+2) يوم الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات، وإجراء فحص كورونا للحافلات (3-5) يوم الثلاثاء.
ودعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.