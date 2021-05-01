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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

01 آيار / مايو 2021 01:14

غزة – الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء القادم.

وقالت إن السفر سيكون للحافلة السابعة من الكشف السابق + الأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/15).

وذكرت أن إجراء فحص كورونا للحافلتين (1+2) يوم الإثنين في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات، وإجراء فحص كورونا للحافلات (3-5) يوم الثلاثاء.

ودعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

 

رابط الكشف الجديد (2021/15):

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