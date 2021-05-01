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مجمع ناصر الطبي يستأصل ورماً لشاب ثلاثيني بنجاح

01 آيار / مايو 2021 10:00

مجمع ناصر الطبي يستأصل ورم لشاب ثلاثيني بنجاح
مجمع ناصر الطبي يستأصل ورم لشاب ثلاثيني بنجاح

خان يونس- الرأي

ذكر د.جمعة الشاعر رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مجمع ناصر الطبي، أن المريض الشاب (ر.ق 37 عام ) حضر الى العيادة الخارجية وهو يعاني من إرتفاع في ضغط الدم وآلام في البطن وتم تحويل المريض الى عيادة الغدد الصماء وتبين وجود كتلة فوق الغدة الكظرية حجمها 10 سم.


واشار د.الشاعر إلى أن هذه الغدة مسئولة عن هرمونات تسبب ارتفاع ضغط الدم وهو بمثابة التحدي الاكبر لإجراء هذا النوع من العمليات.

وأضاف بعد اجراء الفحوصات المخبرية والمقطعية تم تحضير المريض للعملية وتم استئصال الكتلة بشكل كامل ،لافتاً ان ضغط الدم كان مرتفعاً اثناء العملية ولكن الامور سارت على ما يرام وتمت الجراحة بنجاح ،ومكث المريض ثلاثة أيام في قسم الجراحة لاستكمال العلاج وخرج بصحة جيدة بحمد الله.

ولفت  د.الشاعر إلى أن القسم أجرى عملية استئصال ورم خبيث بحجم 17 × 20 سم لرجل خمسيني كان يعاني من آلام شديدة في الخاصرة مصحوباً بصعوبة في التنفس بسبب الورم ، مضيفاً ان المريض قد زالت عنه كافة الاعراض التي كان يشكو منها تماماً وهو بصحة جيدة.

و توجه د.الشاعر لكافة الكوادر الطبية المشاركة في هذه العمليات النوعية من قسم جراحة المسالك البولية و قسم العمليات و التخدير و التمريض على هذه الجهود التي تخفف من معاناة المرضى.

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