وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يستأصل ورماً لشاب ثلاثيني بنجاح وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الإجراءات المتعلقة بالمساجد مستمرة كما هي وكالة الرأي الفلسطينية "حرية" يطالب بإجبار عباس على العودة لمسار الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 65 اسيراً فلسطينيا وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزّي في وفاة الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان وكالة الرأي الفلسطينية بدران: سنجري حوارات مع الكل للتعامل مع المرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتدي على مقدسيين مسيحيين وكالة الرأي الفلسطينية صحة رام الله: 8 وفيات و664 إصابة بكورونا في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية جورب وقطعة قماش ملطخة بدم نابليون في مزاد
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تحتضن مشروع "تنفسن بعمق" داخل ملعب اليرموك

01 آيار / مايو 2021 10:10

بلدية غزة تحتضن مشروع "تنفسن بعمق" داخل ملعب اليرموك
بلدية غزة تحتضن مشروع

غزة- الرأي

احتضنت بلدية غزة  مشروع "تنفسن بعمق" داخل ملعب اليرموك التابع لها، والذي يتيح للفتيات ركوب الدرجات الهوائية، بدءًا من سن (12 عامًا).

وشارك في افتتاح المشروع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومسؤول ملعب اليرموك هاني الطناني، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والرياضية والمهتمين.

وأكد السراج، أن هذا المشروع الذي يحتضنه ملعب اليرموك يتيح مساحة للفتيات لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في أجواء من الخصوصية ويشجع الفتيات على ممارسة الرياضة.

وأوضح أن ملعب اليرموك مفتوح أمام جميع فئات وشرائح المجتمع ولا سيما بعد تطويره وانشاء مضمار للجري بمواصفات دولية بداخله، داعياً الجميع إلى زيارته والاستفادة من خدماته.

ورحب رئيس البلدية بالمبادرات الشبابية وأكد دعم بلديته المستمر للشباب والأفكار الريادية والإبداعية.

من جهتها شكرت المبادرة رانيا سكيك بلدية غزة على احتضان مشروع "تنفس بعمق"، ودعت الفتيات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهراً في ملعب اليرموك.

180456060_4039620566127592_4614245892409371624_n 179976836_4039627376126911_5344290435239360825_n بلدية غزة تحتضن مشروع
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟