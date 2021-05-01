بلدية غزة تحتضن مشروع "تنفسن بعمق" داخل ملعب اليرموك

غزة- الرأي

احتضنت بلدية غزة مشروع "تنفسن بعمق" داخل ملعب اليرموك التابع لها، والذي يتيح للفتيات ركوب الدرجات الهوائية، بدءًا من سن (12 عامًا).

وشارك في افتتاح المشروع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، وعضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومسؤول ملعب اليرموك هاني الطناني، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والرياضية والمهتمين.

وأكد السراج، أن هذا المشروع الذي يحتضنه ملعب اليرموك يتيح مساحة للفتيات لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في أجواء من الخصوصية ويشجع الفتيات على ممارسة الرياضة.

وأوضح أن ملعب اليرموك مفتوح أمام جميع فئات وشرائح المجتمع ولا سيما بعد تطويره وانشاء مضمار للجري بمواصفات دولية بداخله، داعياً الجميع إلى زيارته والاستفادة من خدماته.

ورحب رئيس البلدية بالمبادرات الشبابية وأكد دعم بلديته المستمر للشباب والأفكار الريادية والإبداعية.

من جهتها شكرت المبادرة رانيا سكيك بلدية غزة على احتضان مشروع "تنفس بعمق"، ودعت الفتيات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ظهراً في ملعب اليرموك.