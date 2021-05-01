بلدية غزة تجري أعمال صيانة لشارعين في المدينة

غزة- الرأي

أجرت بلدية غزة صباح اليوم السبت، أعمال صيانة لتقاطع شارع الوحدة مع عبد القادر الحسيني، وتقاطع شارع فلسطين مع شارع عمرو بن العاص.

وأفادت البلدية أنه تم صيانة المنطقتين المذكورتين لمعالجة الحفر الذي تم في وقت سابق لتمديد خطوط للصرف الصحي.

وأوضحت، أنها استخدمت نحو 22 طناً من مادة الاسفلت الساخن لصيانة المنطقتين وتسهيل الحركة المرورية عليهما.

وكانت بلدية غزة قد أجرت أعمال صيانة لشوارع ومفارق حيوية في المدينة خلال العام 2020 والعام الجاري بمساحة تقدر نحو 45 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية بلغت نحو مليون دولار.