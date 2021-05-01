بلدية غزة تجري أعمال صيانة لشارعين في المدينة

أجرت بلدية غزة صباح اليوم السبت، أعمال صيانة لتقاطع شارع الوحدة مع عبد القادر الحسيني، وتقاطع شارع فلسطين مع شارع عمرو بن العاص.
وأفادت البلدية أنه تم صيانة المنطقتين المذكورتين لمعالجة الحفر الذي تم في وقت سابق لتمديد خطوط للصرف الصحي.
وأوضحت، أنها استخدمت نحو 22 طناً من مادة الاسفلت الساخن لصيانة المنطقتين وتسهيل الحركة المرورية عليهما.
وكانت بلدية غزة قد أجرت أعمال صيانة لشوارع ومفارق حيوية في المدينة خلال العام 2020 والعام الجاري بمساحة تقدر نحو 45 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية بلغت نحو مليون دولار.