وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول البصل الأخضر الصحية وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح يجب اتباعها للمصابين بكورونا من أجل شفاء أسرع وكالة الرأي الفلسطينية 101 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين الثلاثاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أعراض نقص المغنيسيوم بالجسم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2821) الاحد 2/5/2021 وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 9 وفيات و233 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ترقب لتهجير 4 عائلات مقدسية بالشيخ جراح اليوم وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح وهاري كين في صراع ساخن وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة فى اختبار صعب أمام فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

Google Lens يمكنه الآن ترجمة لقطات الشاشة تلقائيًا

02 آيار / مايو 2021 01:35

1
1

يمكن لتطبيق Google Lens الآن ترجمة النصوص الموجودة فى لقطات الشاشة تلقائيًا للأجهزة التى تعمل بنظام Android 11 أو أعلى، فوفقًا لـ 9To5Google، يمكن للمستخدمين الآن التقاط لقطة شاشة للغة أجنبية والسماح لـ Google Lens بالقيام بالترجمة دون أى خطوة وسيطة.

ولعل الميزة الجديدة المثيرة متاحة على واجهة مستخدم لقطة شاشة Google Lens للأجهزة التى تعمل بنظام Android 11، وسيصبح زر الترجمة مرئيًا فى لقطة الشاشة وستؤدى النقر عليه إلى اكتشاف النص المطلوب وترجمته بسرعة.

وقد أفادت GizmoChina أن جوجل تواصل إطلاق ابتكارات من شأنها أن تساعدها فى الحفاظ على تفوقها بين منافسيها، وبالإضافة إلى ترجمة النص، يمكن للمستخدمين أيضًا نسخ النص الموجود على لقطة الشاشة، والذى يمكن تنزيله بعد ذلك للوصول إليه فى وضع عدم الاتصال أو مشاركته على تطبيق الترجمة من Google أو الشبكات الاجتماعية مثل Twitter أو Instagram.

وقال التقرير إنه يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل اللغة الحالية للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت ويمكنهم أيضًا إرسال لقطة الشاشة بسرعة إلى تطبيق ترجمة Google الكامل، وقد تم الكشف عن Google Lens لأول مرة فى Google I / O 2017.

فهى أداة للتعرف على الصور تم دمجها لأول مرة مع Google Assistant على Pixel 2 و Pixel 2 XL، وقد تم دمجه لاحقًا فى عام 2018 مع صور Google لكل من Pixels وأجهزة Android الأخرى، كما تم إصدار التطبيق كتطبيق مستقل على متجر Play فى يونيو 2018، واعتبارًا من يناير من هذا العام، سجل التطبيق أكثر من 500 مليون عملية تنزيل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟