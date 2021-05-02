وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول البصل الأخضر الصحية وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح يجب اتباعها للمصابين بكورونا من أجل شفاء أسرع وكالة الرأي الفلسطينية 101 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين الثلاثاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أعراض نقص المغنيسيوم بالجسم وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2821) الاحد 2/5/2021 وكالة الرأي الفلسطينية غزة: 9 وفيات و233 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ترقب لتهجير 4 عائلات مقدسية بالشيخ جراح اليوم وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح وهاري كين في صراع ساخن وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة فى اختبار صعب أمام فالنسيا الليلة بالدوري الإسباني
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

ويندوز 10 سيحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها

02 آيار / مايو 2021 01:41

1
1

أضافت مايكروسوفت أخيرًا دعمًا لبرنامج ترميز AAC الخاص بالبلوتوث إلى نظام التشغيل ويندوز 10 ، مما يجعل الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت عبر Bluetooth أفضل كثيرًا، حيث تهدف AAC أو Advanced Audio Codec إلى تقديم بث صوتى عالى الجودة معبأ فى ملفات أصغر.

كما أعلنت مايكروسوفت عن هذا وأكثر هو ويندوز Insider Preview Build 21370، ولعل إحدى مميزات الصوت الأخرى التى تم الإعلان عنها هى "نقطة النهاية الموحدة" مما يعنى أنك لن تضطر بعد الآن إلى التبديل إلى نقاط صوتية متعددة عند توصيل سماعة رأس Bluetooth بجهاز ويندوز 10 الخاص بك.

وستكون هناك نقطة نهاية صوتية مرئية واحدة فقط فى واجهة المستخدم والتى ستتحول تلقائيًا إلى النقطة الأكثر ملاءمة، فعلى سبيل المثال، يحصل المستخدمون على أكثر من خيار صوت واحد عند توصيل سماعة رأس تعمل بتقنية Bluetooth بنظام التشغيل ويندوز (مثل "صوت AG بدون استخدام اليدين" و "استريو") وعليهم الاختيار يدويًا من بينهم، والذى تستدعيه مايكروسوفت نقاط النهاية الصوتية، والتبديل إلى واحد آخر إذا كان إخراج الصوت لا يبدو صحيحًا.

وتخطط مايكروسوفت لإزالة متاعب التبديل من واحدة إلى أخرى تمامًا ودمج نقطة نهاية صوتية واحدة فقط فى واجهة المستخدم لتبسيط الأمور لأولئك الذين يبثون الصوت عبر Bluetooth.

تغييرات أخرى فى ويندوز 10

هناك بعض التغييرات الأخرى بصرف النظر عن صوت Bluetooth الذي قدمته مايكروسوفت بالتفصيل فى معاينة ويندوز Insider، حيث تقول مايكروسوفت إنها أجرت "بعض التعديلات الصغيرة على الرموز الموجودة فى شريط عنوان File Explorer".

وقد أصبحت الرسوم المتحركة لبدء تشغيل لوحة المفاتيح التى تعمل باللمس أكثر سلاسة "فى الحالات التى يتم فيها إعادة تبث تطبيقات UWP عند ظهورها" وأيضًا، بعد حصول ويندوز 10 على التحديث الجديد، ستعرض لوحة المفاتيح التى تعمل باللمس الآن مفتاح شرطة مائلة للخلف () عند تعيين التركيز على مربع الحوار "تشغيل".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟