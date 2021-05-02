وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تدعو العالم لحماية أهالي القدس من عمليات التهجير وكالة الرأي الفلسطينية 15 وفاة و512 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية ويندوز 10 سيحصل على مميزات جديدة.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام التدقيق الإملائى فى Word على نظام ويندوز وكالة الرأي الفلسطينية Google Lens يمكنه الآن ترجمة لقطات الشاشة تلقائيًا وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول البصل الأخضر الصحية وكالة الرأي الفلسطينية 8 نصائح يجب اتباعها للمصابين بكورونا من أجل شفاء أسرع وكالة الرأي الفلسطينية 101 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المالية بغزة: صرف رواتب الموظفين الثلاثاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أعراض نقص المغنيسيوم بالجسم
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تدعو العالم لحماية أهالي القدس من عمليات التهجير

02 آيار / مايو 2021 03:17

الاحتلال يواصل قمع الفلسطينيين والتضيق عليهم بالضفة الغربية
الاحتلال يواصل قمع الفلسطينيين والتضيق عليهم بالضفة الغربية

غزة – الرأي:

طالبت وزارة الأوقاف في قطاع غزة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري وتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا الفلسطيني في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الدعوة تأتي في ظل تعرض أهالي الشيخ جراح لعمليات تهجير عنصرية من منازلهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت من تداعيات وخطورة الممارسات الصهيونية الاحتلالية في القدس وخاصة حي الشيخ جراح، والتي تهدف إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وأصحاب الحق الشرعيين، لمنحها لقطعان المستوطنين الغاصبين.

ودعت الوزارة أهالي القدس وأبناء شعبنا في الضفة المحتلة وأراضي 48 إلى شد الرحال والتوجه إلى حي الشيخ جراح، وتشكيل دروع بشرية لحماية المنازل المهددة بالتهجير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟