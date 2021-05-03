"هنية" يعلن عن منح مالية لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم والطائرة واليد

غزة- الرأي

أعلن عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تقديم المرحلة الأولى من المنح المالية بقيمة (120.000) شيكل، موزعة بقيمة (66.0000) شيكل لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم.

كما سيتم توزيع (18.000) شيكل لكافة أندية كرة الطائرة بالدرجة الممتازة، و(16.500) شيكل لأندية كرة اليد ضمن رعاية الدوري العام، و (6.600) شيكل، لرعاية ومكافأة كأس اليد، بالإضافة إلى (10.000) شيكل برامج دعم ومساندة خلال شهر رمضان المبارك لبعض القطاعات المساندة للنشاط الرياضي.

وكشف هنية، أن جائزة بطل نهائي كأس كرة الطائرة 3.000 شيكل، وستقام رابع أيام عيد الفطر السعيد، بينما جائزة بطل كأس كرة اليد ستكون مقدمة من ضمن منحة الرعاية بمبلغ 3.000 شيكل، مؤكداً أن البطولة ستحمل اسم مؤسس هذه اللعبة في فلسطين الكابتن الراحل يوسف دهمان.

ونوه هنية، أن المنحة المالية لأندية كرة الطائرة سيتم توزيعها خلال الاسبوع الجاري، بينما منحة أندية الدرجة الثالثة ستقدم مطلع الأسبوع المقبل، أما أندية كرة اليد ستحصل على المنحة مع إعلان اتحاد كرة اليد انطلاق بطولة الدوري العام، متمنياً التوفيق لجميع الأندية الرياضية المشاركة في هذه البطولات.