"عوض" و "هنية" يفتتحان الصالة الرياضية بمركز الوفاء لرعاية المسنين

غزة- الرأي

افتتح د.محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الصالة الرياضية والترفيهية بمركز الوفاء لرعاية المسنين بمدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، مساء أمس الأحد.

وجرى الافتتاح بحضور د. جمال خصوان، رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء وأعضاء مجلس الإدارة، ود.فؤاد نجم مدير الجمعية وإسلام عرفات مدير مركز الوفاء.



وتضمنت فعالية الافتتاح إفطارا رمضانيا لنزلاء مركز الوفاء من المسنين، وسط ترحيب وسعادة المسنين بهذه الزيارة والمشاركة في الإفطار الرمضاني وإدخال السرور على الجميع بافتتاح صالة تحتضن الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للنزلاء.

وأبدى عبد السلام هنية سعادته بتجهيز الصالة الرياضية وتنظيم الإفطار الرمضاني لنزلاء مركز الوفاء، وأثنى على حضور ومشاركة د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وقال هنية:" ما قمنا به يمثل وفاء لهذه الفئة من كبار السن الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير، ونسعى جاهدين لأن يكونوا بأحسن حال وأن تتوفر لهم الرعاية والحياة الكريمة، وكل سبل الراحة".

كما أشاد هنية بما يقدمه مركز الوفاء لرعاية المسنين وجميع طواقمه العاملة في خدمة المسنين، والسهر على راحتهم وتلبية احتياجاتهم، وأكد أن عملهم يمثل أفضل الأعمال الخيرية التي تخدم هذه الفئة.

يذكر أن المجلس الأعلى قام بتجهيز الصالة وتوفير الأدوات الرياضية والاحتياجات اللازمة لاحتضان الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في المركز.