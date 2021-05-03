وكالة الرأي الفلسطينية نصائح سهلة لتسريع الهواتف العاملة بنظام "أندرويد" وكالة الرأي الفلسطينية شرب الماء في هذه الحالات قد يسبب الوفاة! وكالة الرأي الفلسطينية ثلاث علامات على القدمين تنذر بخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وكالة الرأي الفلسطينية محلل إسرائيلي: حماس ستتوجه لإشعال الضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية 8 أطعمة تسبب ترقق وتساقط الشعر وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وجافة وارتفاع بدرجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية سر الطائرات المهجورة في شمال إيطاليا وكالة الرأي الفلسطينية توقعات بكارثة جليدية تصيب ملايين من البشر وكالة الرأي الفلسطينية ثنائية ميسي تقود برشلونة لفوز ثمين على بلنسية
أخبار » الأخبار الحكومية

شاركا نزلاء المركز إفطارهم الرمضاني

"عوض" و "هنية" يفتتحان الصالة الرياضية بمركز الوفاء لرعاية المسنين

03 آيار / مايو 2021 08:35

"عوض" و "هنية" يفتتحان الصالة الرياضية بمركز الوفاء لرعاية المسنين

غزة- الرأي

 افتتح د.محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الصالة الرياضية والترفيهية بمركز الوفاء لرعاية المسنين بمدينة الزهراء جنوب مدينة غزة، مساء أمس الأحد.

وجرى الافتتاح بحضور د. جمال خصوان،  رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاء وأعضاء مجلس الإدارة، ود.فؤاد نجم مدير الجمعية وإسلام عرفات مدير مركز الوفاء.


وتضمنت فعالية الافتتاح إفطارا رمضانيا لنزلاء مركز الوفاء من المسنين، وسط ترحيب وسعادة المسنين بهذه الزيارة والمشاركة في الإفطار الرمضاني وإدخال السرور على الجميع بافتتاح صالة تحتضن الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية للنزلاء.

 وأبدى عبد السلام هنية سعادته بتجهيز الصالة الرياضية وتنظيم الإفطار الرمضاني لنزلاء مركز الوفاء، وأثنى على حضور ومشاركة د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، وقال هنية:" ما قمنا به يمثل وفاء لهذه الفئة من كبار السن الذين نحمل لهم كل الاحترام والتقدير، ونسعى جاهدين لأن يكونوا بأحسن حال وأن تتوفر لهم الرعاية والحياة الكريمة، وكل سبل الراحة".

كما أشاد هنية بما يقدمه مركز الوفاء لرعاية المسنين وجميع طواقمه العاملة في خدمة المسنين، والسهر على راحتهم وتلبية احتياجاتهم، وأكد أن عملهم يمثل أفضل الأعمال الخيرية التي تخدم هذه الفئة.

يذكر أن المجلس الأعلى قام بتجهيز الصالة وتوفير الأدوات الرياضية والاحتياجات اللازمة لاحتضان الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية في المركز.

180979013_248422367067169_2535578989382562548_n 181505286_815141962543418_2788055542092572782_n 181648380_170703361509762_49768957793796472_n 180917237_803925513573305_7669130998387596345_n 180920698_585595329084098_8447151278174830321_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟