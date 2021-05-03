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مايكروسوفت تختار خطًا جديدًا لنظام ويندوز وخدماته الأخرى

03 آيار / مايو 2021 09:21

مايكروسوفت تختار خطًا جديدًا لنظام ويندوز وخدماته الأخرى
مايكروسوفت تختار خطًا جديدًا لنظام ويندوز وخدماته الأخرى

تخطط شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا لتغيير "خطها الافتراضي" عبر الخدمات من Calibri إلى شيء آخر، حيث قامت بوضع خمسة خطوط مخصصة جديدة - Tenorite وBierstadt وSkeena وSeaford و Grandview - ليختار المستخدمون من بينها.

وفى منشور مدونة، قامت الشركة أيضًا بتفصيل الخطوط الجديدة واحدة تلو الأخرى بشكل منفصل وطلبت من المستخدمين التصويت للخط الذى يريدون أن يصبح الخط الافتراضى التالي، ويمكن للأشخاص التوجه إلى Twitter والتصويت للخط المفضل لديهم من القائمة.

وتأتى الخطوط الجديدة فى أنماط مختلفة من sans- serif - إنسانية وهندسية وسويسرية وصناعية، وفى حالة عدم الانتهاء من اختيار الخط الذى تريده كثيرًا باعتباره الخط الافتراضي، تقول مايكروسوفت "ستكون جميعها متاحة فى قائمة الخطوط، جنبًا إلى جنب مع Calibri وخطوطك المفضلة الأخرى فى تطبيقات Office فى مايكروسوفت 365".

ووفقًا لمايكروسوفت، "يتمتع Tenorite بالمظهر العام لعمود العمل التقليدى sans serif (خط بدون خط Serif، أو حد فى النهايات، مثل Times New Roman)، ولكن بأسلوب أكثر دفئًا وودية، أما Bierstadt هو خط دقيق وعصرى من نوع sans serif مستوحى من الطباعة السويسرية فى منتصف القرن العشرين.

فى حين أن Skeena هو "إنساني" رقيق يعتمد على أشكال محارف نص Serif التقليدية، بينما Seaford هو محرف رقيق متجذر فى تصميم محارف نص serif ذات الطراز القديم ويثير ألفة مريحة لديهم، كذلك فإن Grandview عبارة عن محرف رقيق مشتق من لافتات الطرق والسكك الحديدية الألمانية الكلاسيكية، والتى تم تصميمها لتكون مقروءة من مسافة وفى ظل ظروف سيئة ".

وتعتقد مايكروسوفت أن الخطوط الافتراضية "تنقل شخصية مميزة بطريقتها الهادئة - وهى شخصية تصبح بالتبعية شخصيتنا أيضًا"، ووفقًا للشركة، فهى "الهوية المرئية التى نقدمها لأشخاص آخرين عبر سيرتنا الذاتية أو مستنداتنا أو رسائل البريد الإلكتروني".

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