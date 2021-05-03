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تأكيداً على الشراكة وتكامل الأدوار في تحقيق العدالة

نيابة خانيونس تعزز تعاونها مع محافظ خان يونس وقيادة الشرطة

03 آيار / مايو 2021 09:45

نيابة خانيونس تعزز تعاونها مع محافظ خان يونس وقيادة الشرطة
نيابة خانيونس تعزز تعاونها مع محافظ خان يونس وقيادة الشرطة

خان يونس- الرأي

استقبلت نيابتي خانيونس الجزئية والكلية، محافظ خانيونس العميد سلامة بركة ، ومجلس قيادة الشرطة ، وكان في استقبالهم مدير نيابة خانيونس الجزئية المستشار علاء أبو رومية، ورئيس نيابة خانيونس الكلية المستشار علي صرصور، ورئيس القلم تغريد الهمص.


وضم الوفد الزائر العميد سلامة بركة محافظ خانيونس والعقيد محمود صيام مفتش تحقيقات شرطة محافظة خانيونس، ومدير المباحث المقدم محمود البريم، والعديد من مدراء مراكز محافظة خانيونس.


وأكد المستشارين علاء ابو رومية وعلي صرصور على عمق العلاقة وتكامل الأدوار مع الشركاء بجهات انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن تنامي العلاقة بما يخدم التحقيقات والوقوف على المعيقات وتجاوزها وصولاً لأداء عدلي متميز يخدم المواطن الفلسطيني وييسر اجراءاته مع الاهتمام بالجودة والكفاءة أثناء التحقيقات وصولاً لبناء ملف جزائي مكتمل الأركان .


وشكر العميد بركة المستشارين على حسن الاستقبال وأكد على حيوية العلاقة مع النيابة العامة كركن أساسي من أركان السلطة القضائية، وبيَّن أن شرطة المحافظة تعمل بشكل جاد ومستمر لتطوير العلاقة وتكريس سياسات من شأنها تجويد العمل الشرطي .
 

180886830_3945704338850581_5976865808164215325_n نيابة خانيونس تعزز تعاونها مع محافظ خان يونس وقيادة الشرطة
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