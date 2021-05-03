تعليم شمال غزة يكرم ثلاثة مدراء مدارس تأهلوا لجائزة المدير العالمي

غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم أشرف رياض حرزالله، بحضور مديري الدائرتين، الإدارية جواد صالحة، والفنية موسى شهاب كل من: مديرة مدرسة زيد بن حارثة الأساسية المشتركة أ. رانية بصل، ومدير مدرسة الرافعي الأساسية أ للبنين أ. أشرف الكرد، ومديرة مدرسة تل الربيع الثانوية للبنات أ. نظمية اللوقا.

وذلك بعد تأهلهم للمرحلة النهائية لجائزة GLOBAL PRINCIPALS' AWARD العالمية الأكثر شهرة لعام 2020 على أساس الترشح والملف الشخصي من بين آلاف المرشحين من أكثر من 100 دولة، ويعتبر الحصول على جائزة المديرين العالميين من جوائز AKS التعليمية سيضيف قيمة إلى الملف الشخصي للفائزين وسيمنحهم شهرة عالمية والكثير من العلامات التجارية الشخصية والتفوق على الآخرين.

من جانبه أثنى مدير التعليم على الجهود التي يبذلها مدراء المدارس لتطوير العملية التعليمية، مباركاً لهم هذا الإنجاز العالمي.

وبدورهم شكر المدراء مدير التربية والتعليم على هذه اللفتة الرائعة والتي تعتبر حافزاً مهماً لمواصلة طريق الإبداع والمبدعين والسعي لنقل الخبرات لجميع المعلمين في مديرية التربية والتعليم شمال غزة.