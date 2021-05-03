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لتحقيق الاستقرار المجتمعي

نيابة الوسطى تؤكد على إسناد رابطة علماء فلسطين ورجال الإصلاح

03 آيار / مايو 2021 10:02

نيابة الوسطى تؤكد على إسناد رابطة علماء فلسطين ورجال الإصلاح
نيابة الوسطى تؤكد على إسناد رابطة علماء فلسطين ورجال الإصلاح

الوسطى- الرأي

أكد مدير نيابة الوسطي المستشار علاء شبلاق خلال لقائة برئيس رابطة علماء فلسطين د. ماهر الحولي والوفد المرافق له أن المسئولية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي مشتركة بين النيابة العامة وجهات انقاذ القانون ورجال الاصلاح من ورابطة علماء فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على النسيج المجتمعي، ورص الصفوف، ونبذ الخلاف، والتكاتف لنصرة الحق.

وأشاد المستشار شبلاق،  بدور الرابطة الفاعل  لتحفيز الناس على التسامح والتراضي واستقرار النفوس، مؤكداً على تنفيذ تعليمات النائب العام  لتسهيل مهام رابطة علماء فلسطين  واسناد دورهم الإصلاحي الهام والمكمّل لدور مؤسسات العدالة والأمن في تعزيز سيادة القانون و السلم الأهلي، ونشر ثقافة الفضيلة ، وتقوية الروابط الأسرية والمجتمعية


فيما أشاد د.الحولي  بسياسة  الباب المفتوح للنيابة العامة ، ونتائجها الإيجابية في تعزيز نصرة الحق وسيادة القانون على الجميع دون استثناء، ورضا جمهور المواطنين عنها لرد مظالمهم، ومثنياً على دور النيابة العامة في ملاحقة الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

نيابة الوسطى تؤكد على إسناد رابطة علماء فلسطين ورجال الإصلاح f46e65d1-69db-47bd-9513-83c5a3629394
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