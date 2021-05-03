الإعلام: 68 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال ابريل المنصرم

غزة- الرأي

أكدت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي- أن الاحتلال "الإسرائيلي" ماضٍ في اعتداءاته على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر ابريل المنصرم، 2021 والتي بلغت (68) انتهاكاً، منها (65) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله(3) انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.



انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الإعلام في تقريها الشهري خلال شهر ابريل المنصرم2021، اعتقال واستدعاء وفرض إقامة جبرية من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي لعدد (12) من صحفيين، وهم علاء الريماوي (لا يزال معتقل)، الكاتب مفيد جلغوم(لا يزال معتقل)، قتيبة قاسم( لا يزال معتقل)، احمد دولة (لا يزل معتقل)، خالد مطير(افرج عنه)، محمد عتيق(افرج عنه)، صابرين دياب(افرج عنها شريطة الإقامة الجبرية في منزلها)، فيما تم استدعاء كل من منى القواسمي مرتين، اسلام فواقة، مصعب سعيد.



فيما ثبتت قوات الاحتلال حكم ومددت وأجلت اعتقال عدد (4) حالات، وهم بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي من تمديد اعتقال وإصدار قرار اعتقال اداري تثبيت الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وكذلك تجديد الاعتقال الإداري للاسير الصحفي أسامة شاهين لمدة شهرين وذلك للمرة الثالثة.

وسجلت وحدة الرصد (18) حالة اعتداء وإصابة بالرصاص حي والمطاطي وقنابل الغاز السام، والضرب والركل والذي تعرض لها الصحفيين من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالقدس والضفة المحتلتين.



إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من (19) حالة، عرقلت خلالها أداء مهامهم وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل وخاصة في احداث هبة أهالي مدينة القدس المحتلة.



ووثقت الوحدة أيضاً (2) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفيين، فيما صادرت قوات الاحتلال عدد (2 ) من مستلزمات الصحفيين خلال عمليات المداهمة والاقتحام .



وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (4) حالات لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمان النشر.



أما في جانب مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في جسون الاحتلال، سجل التقرير (4) حالات تم خلالها نقل الأسير علاء الريماوي للعزل الانفرادي وخوضه لتحقيقات قاسية خاصة وحرمانه من النوم وشرب الماء، وكذلك رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف بحق الأسير الصحفي أسامة شاهين، كما أجبرت محكمة الاحتلال الصحفي الأسير محمد عتيق على دفع غرامة مالية قبل الافراج عنه.



اعتداءات فلسطينية



وحول اعتداءات أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر ابريل2021 المنصرم(3) حالات تمثلت في عقد محكمة السلطة جلسة محاكمة للصحفيين عبد الرحمن ظاهر، وأنس حواري، كما تم اختراق أجهزة الأمن الوقائي من خلال عمليات تجسس على المئات من الصحفيين.

