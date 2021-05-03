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بحضور مديري الدائرتين الادارية والفنية

تعليم الشمال يكرم المعلمات الفائزات بجائزة خبراء مايكروسوفت العالمية

03 آيار / مايو 2021 10:21

تعليم الشمال يكرم المعلمات الفائزات بجائزة خبراء مايكروسوفت العالمية
تعليم الشمال يكرم المعلمات الفائزات بجائزة خبراء مايكروسوفت العالمية

غزة- الرأي

كرم مدير التربية والتعليم – شمال غزة  أشرف رياض حرز الله، بحضور كل من مدير الدائرة الادارية جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية  موسى شهاب، عددًا من معلمي شمال غزة المنضمين إلى قائمة خبراء مايكروسوفت، وجاء هذا التكريم تزامنا مع صدور كتاب جائزة خبراء مايكروسوفت العالمية للعام 2021-2020، حيث فازت في وقت سابق (6) معلمات بلقب "معلم خبير".

وشكر مدير التعليم، المعلمات خبراء مايكروسوفت على طموحهم، مشيداً بقوتهم في التأثير لتحقيقهم نتائج أفضل، وهذا التكريم جاء دعماً وحافزًا للتطوير المهني والتقني والتعليمي والتربوي لمواكبة متطلبات العصر.

من جانبه، أشار مدير الدائرة الادارية إلى أن الجهود المتراكمة توجد النجومية، مؤكداً على أن استحقاق النجومية والعالمية يستوجب الاستمرار بهذه النجومية والمحافظة على ما تم إنجازه وتطويره، ومضاعفة الجهود لخدمة أفضل للطلاب والمعلمين على حدٍ سواء.

وحث مدير الدائرة الفنية، الفائزات على تشجيع باقي المعلمين على المشاركة والاستفادة من التقنية الحديثة وتطوراتها، لتقديم المنهج التعليمي للطلاب بطرق جديدة تتوافق مع متطلبات العصر، وتشجع الطلاب على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة.

بدورهن، المعلمات الفائزات عبرن عن سعادتهن بهذا التكريم، شاكرات لمديرية التربية والتعليم، المتابعة والدعم المستمر لهن ولزملائهم على كافة المجالات التعليمية والتي تساعد في تطوير العملية التعليمية، الأمر الذي كان حافزًا لهن على المشاركة وبذل الجهد في تحقيق الإنجاز والعالمية.

هذا وقد كان على منصة التكريم كل من:

1. هناء ابراهيم حجازي مدرسة أم الفحم الثانوية للبنات

2. وفاء ابراهيم حجازي مدرسة شادية ابو غزالة الثانوية للبنات

3. زينات كحيل مدرسة عمواس الأساسية ب للبنات

4. أسماء مصطفى حليمة السعدية الأساسية للبنات

5. إيمان شاهين مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات

6. ليلى العوضي مدرسة عمواس الأساسية أ للبنات

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