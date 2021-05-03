"المباحث العامة" تُنجز قضية سطو وسرقة 15 ألف دينار برفح

رفح- الرأي

أنجزت المباحث العامة بالشرطة الفلسطينية - قسم تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة قضية سطو على شقة سكنية، وسرقة خزنة من داخلها.

وفي هذا السياق؛ أوضحت المباحث العامة أنها كُلفت من النيابة العامة بمتابعة شكوى المواطن"ك. ن" حول تعرض شقته للسطو وسرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغ "11" ألف دينار، ومضاغ ذهبي قدرت قيمته بحوالي "4" آلاف دينار أردني.

وأشارت المباحث إلى أنه وفور تلقي التكليف، باشرت بإجراءات التحري، وعمل كشف معاينة للمكان للوقوف على حيثيات وتفاصيل الواقعة.

وبينّت المباحث أنه وبعد إجراء البحث والتحري ومتابعة تحركات المشبوهين، وأصحاب العود الإجرامي في المكان تم الاشتباه بالمدعو "ص. ن" 21 عامًا.

وذكرت المباحث أنه وباستدعاء المذكور، والتحقيق معه أقر بقيامه بالدخول إلى شقة المشتكي من خلال نافذة بغرفة النوم، وسرقة الخزنة التي بداخلها النقود والمصاغ.

ولفتت المباحث العامة إلى أنه تم تحويل المتهم، والمضبوطات وملف القضية إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.