"مباحث التموين" تُحرر 30 محضر ضبط وإتلاف منتجات فاسدة

غزة- الرأي

حرّرت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة، 30 محضر ضبط وإتلاف لسلع ومنتجات منتهية الصلاحية، وأخرى فاسدة؛ وتخطر 19 منشأة مخالفة خلال 48 ساعة الماضية .

و لفت المقدم أحمد قنيطة مدير مباحث التموين إلى أنه تم تحرير المحاضر خلال الجولات اليومية على الأسواق والمحلات التجارية والمولات، بمشاركة مفتشي وزارة الاقتصاد الوطني.

وأوضح المقدم قنيطة أنه تم تحرير 19 إخطار لمنشآت غير ملتزمة بالشروط الصحية والأنظمة المعمول بها لدى القانون الفلسطيني؛ شملت المخابز، والمطابخ، والمطاعم.

وأشار إلى أنه جرى إيقاف مطبخ شرقي عن العمل لعدم التزامه بالشروط الصحية، ووجود اخطارات سابقة غير ملتزم بها.

ونوه قنيطة أنه يتم إحالة المخالفين للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لتسوية أوضاعهم القانونية.