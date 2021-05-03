بلدية خان يونس تُنهي تبليط مفترق كلية التربية وسط المدينة

خان يونس- الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أعمال تبليط مفترق كلية التربية في الجزئية المتبقية في مدخل المخيم الشرقي.

وذكر رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، أهمية تلك الأعمال التي تساعد على تحسين واقع الطرق في خان يونس والأحياء المختلفة ومن بينها الجزئية الأخيرة الواقعة بجوار كلية التربية لربط مدخل المخيم الشرقي بمركز المدينة والذي يساعد على تخفيف الضغط القائم على شارع البحر (أحمد ياسين) وذلك لتسهيل الوصول إلى الأحياء الغربية.

وبين م. البطة أن البلدية قامت مؤخرًا بالتعاون مع وكالة الغوث بفتح وتوسعة شارع رقم (86) الذي يمر من وسط مخيم العقاد حيث تم في وقت سابق تنفيذ مشروع لتأهيله بالكامل والذي شمل تنفيذ أعمال التسوية لحرم الطريق وتركيب أحجار الجبهة وفرد طبقة بيسكورس وأعمال تبليط بمساحة (2500) مترًا مربعًا، واصفًا إياه بالمشروع المهم والحيوي الذي ساعد على تطوير واقع المخيم وتحسين الظروف المعيشية وكذاك ربط أحياء المدينة بعضها البعض.

وشكر رئيس البلدية الجهات المانحة ووكالة الغوث لتعاونها الكبير من أجل التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني.

ومن جانبه أوضح مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس أن المشروع شمل إعادة تأهيل مفترق كلية التربية بالكامل، وذلك استكمالاً لأعمال تأهيل شارع رقم (86) والذي تم تعبيده بالتعاون مع وكالة الغوث.

وأشار إلى أن البلدية ولإنجاز الجزئية الأخيرة من المشروع قد قامت بتوفير طبقة التربة الزلطية أسفل البلاط سمك(20) سم، وكذلك تم توريد وتركيب بلاط الانترلوك سمك (8) سم بمساحة (270) مترًا مربعًا.

وشكرت بلدية خان يونس المواطنين على تعاونهم والذي أثمر على سرعة تنفيذ المشروع بكل مكوناته.