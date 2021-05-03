"الإقامات وشؤون الأجانب" تُصدر أكثر من 400 وثيقة خلال أبريل الماضي

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني "418" وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة، أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت "120" معاملة توزعت ما بين 63 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و29 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى 28 معاملة أخرى شملت طلب إقامة سنوية تجديد "6 شهور" -طلب تصريح اقامة مؤقتة -تسجيل دخول متأخر.

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 298 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت ما بين 32 طلب إفادة حركة معبر، و102 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج، ومواطن له حق المغادرة والعودة، و26 إفادة أخرى شملت (إقامة-وعدم اقامة -عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب).

كما وأصدرت دائرة شؤون المغتربين " 138" معاملة تنوعت ما بين (إثبات حالة وجود في قطاع غزة -إثبـــات وصول -إثبــات مغادرة -إثبــات إرجـاع).