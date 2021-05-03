تعليم خان يونس ينفذ مسابقة مسابقة التميز الرقمي المخبري

خان يونس- الرأي

نفذ قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس الخميس الماضي، مسابقة التميز الرقمي المخبري، والتي يشارك فيها معلمو العلوم وقيمو المختبرات العلمية، بالإضافة إلى طلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر.

وحضر فعاليات المسابقة الالكترونية: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، ولجنة التحكيم التي ضمت: أ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية، وأ. شعبان صافي مشرف مبحث الفيزياء، وأ. محمد إنشاصي مشرف المختبرات العلمية، بمشاركة واسعة من المعلمين والطلبة.



ورحب أ. الفرا بالحضور، وثمن جهود الإدارة العامة للتقنيات بالوزارة التي أطلقت هذه المسابقة التي تهدف إلى تفعيل المختبر العلمي الافتراضي، لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة والملقاة على عاتق المختبرات العلمية للاستمرار في تقديم الخدمة وتنمية مهارات الطلبة في البحث العلمي، التي تعذرت في المختبر العلمي بسبب جائحة كورونا، كما وثمن جهود قسم التقنيات التربوية في الإعلان عن المسابقة ومتابعتها وأشاد بجهود قسم الإشراف التربوي لمساهمته الفاعلة في إنجاح هذه المسابقة.



وأوضح أ. أبو عزيز أن المسابقة تهدف تفعيل دور المختبر العلمي في خدمة التعليم والتعلم، وتوظيف التقنيات المختلفة والمستحدثات التكنولوجية في تفعيل المختبرات العلمية، وإكساب الطلبة مهارات استخدام تقنيات الواقع الافتراضي في المختبرات، وتشجيع المبادرات الإبداعية في العمل المخبري، ونشر ثقافة المختبر الافتراضي وأدوات التعلم الإلكتروني في تعليم العلوم، وإثراء الفصول الافتراضية لتدريس العلوم بالتجارب العملية المختلفة بما يتلاءم مع طبيعة الموقف التعليمي.



وأشار إلى أن المسابقة تنقسم بعدد من المجالات منها: أفضل تجربة مصورة، تسجيل مقطع فيديو لتجربة منهجية أو لامنهجية في مختبر العلوم بمدرسته بالتعاون مع معلمه وتوثيق العمل مع مراعاة شروط الأمن والسلامة عند اجراء التجربة، تسجيل مقطع فيديو لشرح تجربة عملية مخبرية منهجية بصورة افتراضية باستخدام أحد برامج المختبرات الافتراضية المعروفة في مباحث العلوم المتعددة.

