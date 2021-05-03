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تعليم الوسطى تنظم لقاءً تعريفياً بمسابقة المعلم القيمي

03 آيار / مايو 2021 12:51

تعليم الوسطى تنظم لقاءً تعريفياً بمسابقة المعلم القيمي
تعليم الوسطى تنظم لقاءً تعريفياً بمسابقة المعلم القيمي

الوسطى- الرأي

أكد مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج، على الإنجازات والنتائج التي يحققها معلمي مديرية الوسطى، خاصة في مجال المبادرات الإبداعية والتعليم الإلكتروني، مشيدا بدورهم لما  ينعكس بصورة إيجابية على الميدان التربوي وتحصيل الطلبة.

وتحدث الحاج، عن دور المعلمين في تعزيز القيم لدى الطلبة، وتفعيل الاهتمام بالقيم والسلوكيات الحميدة في المدارس بشكل كبير، وإبراز تجارب المعلمين الرائدة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاءً تعريفياً عقدته مديرية التربية والتعليم بالوسطى للمعلمين المشاركين في مسابقة "المعلم القيمي" التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم ، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة والمشرفين التربويين د. حسني العتال وعمرو أبو سالم ورئيس قسم التدريب رهام البشيتي، ومجموعة من المعلمين المبادرين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي.

مدير الدائرة الفنية تحدث عن مسابقة المعلم القيمي ودورها في إبراز تجارب وخبرات المعلمين الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى توضيح آلية تنفيذ المبادرة، بحيث تكون المبادرات ذات بعد وطني أو ديني أو وجداني، وصولاً إلى تحقيق المنظومة القيمية المنشودة.

من جانبه نوه رئيس قسم الإشراف التربوي إلى أن المسابقة تبحث عن أفضل مبادرات وجهود المعلمين في غرس القيم من خلال ثلاثة مجالات هي: التعليم الوجاهي، التعليم عن بُعد، والأنشطة المرافقة للمنهاج.

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