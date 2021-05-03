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الصحة: وحدة تحسين الجودة تعد مشاريع مختلفة لخدمة المرضى

03 آيار / مايو 2021 01:01

خلال اطلاع الصحة وجهاء ومؤسسات حقوقية على تطورات الخدمة الصحية
خلال اطلاع الصحة وجهاء ومؤسسات حقوقية على تطورات الخدمة الصحية

غزة- الرأي

أكدت وحدة تحسين الجودة في وزارة الصحة ، أنها تسعى الى رفع مستوى وفعالية جودة الخدمات الصحية المقدمة في كافة مرافق الوزارة بأقل التكاليف من اجل تحقيق الرضا للجمهور عن مستوى الخدمات الصحية التي تقدم لهم.

وذكر التقرير الربعي من العام الحالي 2021 لإنجازات وزارة الصحة الصادر عن مركز المعلومات الصحية، أن وحدة تحسين الجودة تقوم بإعداد وتجهيز مقترح النظام الصحي الأساسي والاهداف والرؤية والمهام والاختصاص وتشكيل ممثلي أعضاء حاضنة مسجل الجودة، والانتهاء من تقرير مشروع دليل الخدمات الطبية وإدخال بطاقة هوية الخدمات الإلكترونية.

وبين التقرير، أن وحدة تحسين الجودة تقوم بإعداد خدمة مشاريع علاج اورام السرطان مع رئيس لجنة الأورام بالوزارة، واعداد مشروع دليل الخدمات الصحية الإلكتروني الادراكي للقطاعات الصحية المختلفة، مع اعداد النموذج الوطني الصحي الموحد لكتابة السياسات والإجراءات والبروتوكولات الصحية بمعايير مطابقة الجودة العالمي.

ولفت التقرير الى انطلاق أداة جمع بيانات بطاقة تعريف الخدمات الصحية على البرنامج المحوسب وتدريب كافة منسقي وممثلي الجودة بالوزارة، إضافة الى حصر وجمع كافة السياسات الصحية بكافة مرافق وزارة الصحة والإدارات العامة والدوائر.

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