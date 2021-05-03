تعليم شرق غزة تنظم الأمسية المقدسية "القدس في العيون"

غزة- الرأي

نظم قسم العلاقات العامة والاعلام التربوي ،وقسم الأنشطة التربوية في مديرية التربية والتعليم شرق غزة الأمسية المقدسية "القدس في العيون"، تضامناً مع أهلنا في مدينة القدس الشريف ،في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية ضده.



وحضر الأمسية التي بثت مباشرة من خلال تطبيق الجوجل ميت أ.د أحمد أبو حلبية النائب في المجلس التشريعي ورئيس وحدة القدس فيها ، د. أحمد النجار مدير عام وحدة العلاقات الدولية والاعلام ،أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة ، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ، د. عدنان الكحلوت مدير الجمعية الإسلامية بغزة ، أ. محمد الشنطي مسير قسم العلاقات،والمرابطة المقدسية هنادي حلواني، والعديد من موظفي المديرية والمعلمين والمهتمين.



وبدأت الأمسية القدسية التي قادت عرافتها أ. تهاني الدلو مشرفة النشاط الثقافي بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب إبراهيم المصري .



ورحب أ. نور الدين بالحضور، مبيناً أن هذه الفعاليات لمؤازرة الأهل في القدس والتضامن معهم مع استمرار هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.



وأشار ا. نور الدين إلى أن مدينة القدس هي بوصلة الأمة الإسلامية والعربية ، موضحاً أن المديرية لديها ملف كامل ووحدة ضمن قسم الأنشطة تختص بمدينة القدس، وتنظم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تدعم وتتضامن معها.



وأكد مدير التعليم أن المؤازرة مع القدس وأهلها مستمرة في المدارس ، من خلال الحصص والإذاعات المدرسية والبرامج والأنشطة التي تعقد ، مقدماً شكره لكل من ساهم بإنجاح هذه الأمسية التي تدل على التضامن مع إخواننا في القدس.

بدوره أكد د. أبو حلبية أن مدينة القدس هي أمانة في أعناقنا والواجب علينا الدفاع عنها وتقديم الغالي في سبيل تحريرها ، مستذكراً عدة أمثلةه من المواقف التاريخية للبطولات الإسلامية التي حدثت بالقدس.



وتحدث د. أبو حلبية عن الجهود الأشخاص التي تبذل للدفاع عن المسجد الأقصى أمثال الشيخ رائد صلاح ، والشيخ عكرمة صبري ، متطرقاً عن دور المرابطين والمرابطات ، والهبات الجماهيرية المستمرة للدفاع عنه.



من جانبها أعربت ا. حلواني عن سعادتها بالمشاركة في هذه الأمسية التي تربط شمال فلسطين بجنوبها ، مؤكدةً أن قضية فلسطين العادلة هي قضية الكل الفلسطيني.

وتحدثت أ. حلواني عن صمود الأهالي والمرابطين في مدينة القدس ، مبينةً الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أهالي القدس لثنيهم عن الدفاع عن المدينة الشريفة.

بدوره أكد د .الكحلوت أن الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها مديرية التعليم شرق غزة، هي بمثابة السلاح الذي يحمله المجاهد للدفاع عن وطنه ودينه.



وأشار د. الكحلوت أن وزارة التعليم والمديرية تقوم بدور مميز من خلال المنهج التعليمي ،والذي يعزز من ثقافة الطلبة حول ثوابتهم الوطنية وقضيتهم العادلة.

وقدم الفنان الغزي خليل النعيزي فقرة المسرح الفني الذي عبر فيه عن تمسكه بالقدس والدفاع عنه ، حاملاً خلال عرضه المسرحي السلاح ليدل على الجهاد في سبيل تحريره.

واستعرضت الإعلامية الفلسطينية لوران الزعيم الدور المنوط بالإعلام في الدفاع عن القدس من خلال الصور والتقارير الصحفية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني .



وخلال الأمسية المقدسية كانت ريشة الطالبة مريم شامية ترسم لوحتها لقبة الصخرة الشريفة.



وتنوعت الأمسية بفقرات فنية منها الشاعرة الصغيرة أمينة العشي، والطالبة رؤي السوسي ، والنشيد الهادف للطالب محمد الحلو ،وفقرة انشادية أخرى للطالبة رهف عيد .

واختتمت الأمسية المميزة بدعاء للطالب علي البطنيجي ،سائلاً الله بنصره المسجد الأقصى.