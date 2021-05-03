"شرطة رفح" تُفرج عن 42 غارمًا

رفح- الرأي

أفرجت شرطة محافظة رفح، عن 42 نزيلاً من الغارمين الموجودين في نظارة رفح، بعد دفع المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها طبقاً للأصول القانونية.

وأوضح العقيد خالد الشاعر نائب مدير شرطة محافظة رفح، أن الإفراج عن النزلاء الغارمين جاء بعد سداد كامل المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها بجهود مباركة من دار الكتاب والسنة وفاعل خير من دول الكويت الشقيقة.

ولفت الشاعر إلى أن شرطة رفح ترحب بكل الجهود التي من شأنها أن تساهم في فكاك أصحاب الذمم المالية الذين ضاقت بهم الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تقدير شرطة رفح لأهل الخير، وكل من ساهم في هذا العمل الخيري.