وزارة الاسرى تطالب بالإفراج عن الأسرى الصحفيين المعتقلين

غزة- الرأي

حيت وزارة الأسرى والمحررين جموع الصحفيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث لأيار/مايو من كل عام هو موعد للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم حرية الصحافة في العالم، وحماية وسائل الإعلام من التعدي على استقلالها، وتكريم الصحافيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم.

الثالث لأيار/مايو أعلنته في 1993 الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة، على أثر توصية موجّهة إليها اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو سنة 1991.

إننا في وزارة الاسرى والمحررين بغزة، نذكر بأن الاحتلال الإسرائيلي، يمارس أبشع أساليب العنجهية والاعتداء بحق الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال والذي بلغ عددهم 16 أسيرا صحافيا معتقلا، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفرض عليهم غرامات مالية، وتستخدم أساليب المضايقة والتعذيب داخل زنازين الاحتلال ومنعهم من لقاء محاميهم، واستخدام أساليب الشبح والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم.

ويعتقل الاحتلال (11) صحفيين بأحكام فعلية، كما يعتقل (5) آخرين إدارياً بينهم الصحافية بشرى الطويل وكان اخرهم الصحفي علاء الريماوي والذي يواصل اضرابه عن الطعام، فهم معتقلون دون تهمة مع تجديد فترة اعتقالهم الإداري عدة مرات، حيث يقبعون في ظروف صحية لا انسانية وقاسية ويحرمهم من كافة حقوقهم.

كما يلقى الصحافيون والمصورون والمحررون والناشرون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات ومنع من التغطية مستخدما أساليب الاعتداء الجسدي بالدفع والضرب والشتائم، عدا عن استخدام الاحتلال الأساليب القتالية والعنف بحق آخرين بهدف قتلهم وفقدان حياتهم، وإيقاع أكبر عدد منهم بإصابات تعيقهم عن الاستمرار في ممارسة عملهم ومهنتهم.

إننا في وزارة الأسرى والمحريين، نستنكر استمرار عمليات الاعتقال والتنكيل الإسرائيلية بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لسلطات الاحتلال لتكبيل الصحافة ومنعها من فضح سياسات الاحتلال الإرهابية، وتقييد الصحفيين واخافتهم ودفعهم لعدم نقل الحقيقة.

ونؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف وملاحقة الطواقم الإعلامية والصحفية الفلسطينية، وذلك بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ونطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم بظروف قاسية، و توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.