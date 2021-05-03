وزارة التعليم تناقش مع الهلال الأحمر القطري تنفيذ بناء مدرسة جديدة

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التربية والتعليم العالي مع الهلال الأحمر القطري التعاون المشترك واحتياجات تدشين مدراس جديدة في عدد من مناطق قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بغزة بحضور د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، ومدير الهلال الأحمر القطري بغزة د. أكرم نصار، وم. جمال عبد الباري مدير عام الأبنية المدرسية، وأ. أحمد النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي, وأ. محمد نصار مدير دائرة المشاريع.

وقدّم ثابت الشكر والتقدير للهلال الأحمر القطري مثنياً على دوره في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج لخدمة أبناء شعبنا في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي والتربوي.

وأكد وكيل الوزارة أن بناء مدارس جديدة سيفيد العملية التعليمية بشكل كبير من حيث تقليل الكثافة الصفية، كما ستمكن الوزارة من استيعاب الزيادة الطبيعية المطردة في عدد الطلبة.

بدوره ثمَّن نصَّار دور وزارة التعليم العالي وأبدى إعجابه بخططها الرامية للرقي بالعملية التعليمية، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر القطري عازم على البدء في تدشين مدرسة جديدة في القريب العاجل في أكثر الأماكن احتياجاً لتكون هذه المدرسة إضافة نوعية لسلسلة المشاريع التي تقدمها الجمعية في محافظات غزة.

وشهد اللقاء نقاشات متعددة من ضمنها إجراءات الوزارة في ظل جائحة كورونا وخطة التعليم المدمج التي نفذتها الوزارة، وكذلك الجهود المبذولة في تسهيل عملية التعليم عن بعد من خلال الدروس المصورة على مرئية روافد والإذاعة التعليمية وبطاقات التعلم الذاتي وغيرها من الأنشطة التي توافق الطرفان على بذل كل جهد ممكن بهدف انجاحها، وزيادة حجم التعاون المشترك في هذا المجال لخدمة طلبتنا والعملية التعليمية.