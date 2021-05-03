القضاء الإسرائيلي يستأنف محاكمة "نتنياهو" بقضايا الفساد

فلسطين المحتلة - الرأي

يعتزم القضاء الإسرائيلي اليوم الاثنين، استئناف المناقشات في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" بقضايا الفساد المتهم بها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الجلسة التي كان من المتوقع أنّ تكون تقنية بشكل أساسي، ستتعامل مع الطلبات المقدمة من محامي دفاعه لتلقي مواد التحقيق والأدلة السرية المتعلقة بالقضية (ملف الهدية).

وأشارت إلى أنه غداً وبعد غد، ستستمر جلسة الاستماع في (قضية بيزك وموقع واللاه) التي يُتهم فيها "نتنياهو" بقبول رشاوى.

وبينت أنه خلال جلسات المحكمة القادمة، سيخضع مدير عام موقع "واللا" السابق، "إيلان يشوعا"، لاستجواب من جانب محامي "نتنياهو".

وأوضحت أن "يشوعا" كان قد خضع على مدار ثلاثة أسابيع لاستجواب النيابة العامة، وهو شاهدها المركزي في هذه القضية.