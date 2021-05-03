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برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة... مركز الوفاء يفتتح صالته الرياضية

03 آيار / مايو 2021 06:25

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غزة – الرأي:

افتتح مركز الوفاء لرعاية المسنين صالته الرياضية، مساء أمس الأحد، بحضور رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي د. محمد عوض، ومساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة أ. عبد السلام هنية.

وكان المجلس الأعلى للشباب والرياضة قد جهز الصالة بعدد من الأجهزة الرياضية التي من شأنها أن تخدم المسنين في المركز.

وقال هنية في كلمة له، "نحن سعداء اليوم بافتتاح الصالة الرياضية والتي سيرتداها مسنو المركز وغيرهم من المسنين ونعبر عن تقديرنا لمجلس إدارة المركز وإدارته والعاملين فيه لما يبذلوه من جهود لخدمة المسنين داخله".

وأضاف " ما نقوم به هو رسالة الواجب تجاه الأباء والأمهات الموجودين بالمركز".

ويذكر أن افتتاح الصالة هو أولى خطوات توسع مركز الوفاء لإنشاء منتدى ثقافي واجتماعي فيه ضمن خططه المستقبلية.

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