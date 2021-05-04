مستخدمو واتس آب سيمكنهم قريبا إرسال الرسائل الصوتية بسهولة

كشف تقرير حديث عن أن شركة واتس آب تختبر حاليًا أداة مراجعة الرسائل الصوتية لمعاينتها قبل إرسالها، وذلك لمساعدة المستخدمين، فوفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، فإن الميزة ستسمح للمستخدمين بالاستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها.

وحسب لقطة الشاشة الواردة فى تقرير WABetaInfo، سيضيف التطبيق زر "مراجعة" بجوار أيقونة الإرسال التى تظهر بمجرد تسجيل رسالة صوتية على التطبيق.

لكن خيار مراجعة الرسائل الصوتية قيد التطوير حاليًا ولا يتوفر حتى لمستخدمى الإصدار التجريبى من التطبيق، كما يزعم WABetaInfo، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إصداره لكل من مستخدمى iOS وAndroid فى تحديث مستقبلي.

وفى الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ أيضًا عن بدء تطبيق واتس آب فى تقديم الدعم لسرعات تشغيل مختلفة للرسائل الصوتية لمستخدمى الإصدار التجريبى من Android للتطبيق، وقد تم رصد الميزة لأول مرة فى مارس فى الإصدار التجريبى من Android 2.21.60.11 من التطبيق، و الآن، مع إطلاق واتس آب beta لنظام Android 2.21.9.4، أصبحت الميزة متاحة الآن.

ومع هذه الميزة، إلى جانب القدرة على تشغيل الرسائل الصوتية بسرعة 1X القياسية، سيتمكن مستخدمو واتس آب من تشغيل الملفات الصوتية بسرعة 1.5X أو 2X، مع ملاحظة أن الميزة متاحة حاليًا لمستخدمى Android beta فى واتس آب، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم طرحها للمستخدمين غير التجريبيين وكذلك لمستخدمى iOS قريبًا أيضًا.