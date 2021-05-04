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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويداهم منازل بالضفة

04 آيار / مايو 2021 09:58

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين وداهمت عدة منازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا جنوب نابلس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت عددا من المصلين في أحد المساجد لفترة قصيرة. 

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 3 مواطنين من البلدة، وهم: الشقيقان راداد وقاسم فوزي بني منيه، وفادي ـديب احمد زياد، فيما لا تزال تفرض حصارا على البلدة، وتشل حركة المواطنين، وتمنعهم من الدخول أو الخروج، عقب اغلاق جميع مداخلها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن همام عمر الزبانية من بلدة ترقوميا شمال غرب المدينة، عقب تفتيش منزله، بينما اعتقلت الطالب الجامعي راشد موسى عادل الصليبي (24 عاما)، بعد تفتيش منزل والده في بلدة بيت أمر شمالا، والعبث بمحتوياته، فيما اعتدت على المواطن أيسر الأطرش بالضرب، وحطمت زجاج مركبته في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وفي رام الله، اعتقلت القوات المواطن منتصر شلبي ونجله الشاب جهاد (18 عاما)، عقب دهم منزله وتفتيشه في بلدة ترمسعيا شمال المدينة.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وعبثت بمحتوياته، وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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