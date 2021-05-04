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بدعم من الصليب الأحمر

الزراعة تشرع بتنفيذ مشروع لمكافحة ذبابة الفاكهة

04 آيار / مايو 2021 10:04

الزراعة تشرع بتنفيذ مشروع لمكافحة ذبابة الفاكهة
الزراعة تشرع بتنفيذ مشروع لمكافحة ذبابة الفاكهة

غزة- الرأي

شرعت الادارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي – دائرة مكافحة الافات بتوزيع مصائد "cera trap" لمكافحة ذبابة الفاكهة حيث تم استهداف 50 دونم مزروعة بأشجار اللوزيات كمرحلة اولي بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 


وتأتي هذه الخطوة ضمن الدور الذي تقوم به الوزارة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم صمود المزارعين ودعم بدائل وتقليل التكاليف التشغيلية التي من شأنها تقليل هامش الربح لدى المزارعين.


وقدم طاقم مهندسين وقاية النبات خلال توزيع المصائد شرح وافي لطريقة عملها مؤكدين على أهمية اتباع وسائل المكافحة المتكاملة في المحافظة على الصحة العامة والبيئة،وتقليل تكاليف الإنتاج وتاكيداً علي سياسة الوزارة في "تحسين جودة مدخلات الانتاج".

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