أوقاف رفح يُكرم ثلة من حفظة القرآن في مسجد أبو بكر الصديق

رفح- الرأي

كرم قسم تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح، بالتعاون مع أسرة مسجد أبو بكر الصديق تسعة من حفظة كتاب الله من حلقة المحفظ أحمد عطية فسيفس في مسجد أبو بكر الصديق بحي البرازيل.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم تحدث م. طارق أبو يونس مدير مديرية أوقاف رفح، عن فضل حفظ القرآن الكريم، والخيرية التي اختص الله بها أهل القرآن، والبركات التي تحل بهم في الدنيا والآخرة، فالله يرفع أهل القرآن في الدنيا ولا يزال يرافقهم حتى الفردوس الأعلى بإذن الله.

ووجه الشكر الجزيل للمحفظ ولجنة المسجد، وأولياء الأمور والعاملين في قسم القرآن الكريم لجهودهم الارتقاء بحفظة القرآن الكريم وتكريمهم وتوفير المناسبة لحفظ كتاب الله عز وجل.

وخُتم الحفل بتكريم المحفظ والحفظة والطلاب المميزين في المسجد، وخريجي دورات أحكام التلاوة والتجويد.