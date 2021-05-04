وكالة الرأي الفلسطينية معلم يستعرض تجربة غزة بمجال التعليم عن بعد بمؤتمر دولي بإيطاليا وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تتسلم أرضاً من فاعلة خير لإقامة مسجد عثمان بن عفان وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2822) الثلاثاء 4/8/2021 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تعقد ورشة عمل للجان إعمار المساجد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح يُكرم ثلة من حفظة القرآن في مسجد أبو بكر الصديق وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تلتقي بأصحاب المشاتل الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية زراعة غزة تنظم جولة تفقدية على مشاتل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتنفيذ مشروع لمكافحة ذبابة الفاكهة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف رفح يُكرم ثلة من حفظة القرآن في مسجد أبو بكر الصديق

04 آيار / مايو 2021 10:21

أوقاف رفح يُكرم ثلة من حفظة القرآن في مسجد أبو بكر الصديق
أوقاف رفح يُكرم ثلة من حفظة القرآن في مسجد أبو بكر الصديق

رفح- الرأي

كرم قسم تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح،  بالتعاون مع أسرة مسجد أبو بكر الصديق تسعة من حفظة كتاب الله من حلقة المحفظ أحمد عطية فسيفس في مسجد أبو بكر الصديق بحي البرازيل.

وفي كلمة له خلال حفل التكريم تحدث م. طارق أبو يونس مدير مديرية أوقاف رفح، عن فضل حفظ القرآن الكريم، والخيرية التي اختص الله بها أهل القرآن، والبركات التي تحل بهم في الدنيا والآخرة، فالله يرفع أهل القرآن في الدنيا ولا يزال يرافقهم حتى الفردوس الأعلى بإذن الله.

ووجه الشكر الجزيل للمحفظ ولجنة المسجد، وأولياء الأمور والعاملين في قسم القرآن الكريم لجهودهم الارتقاء بحفظة القرآن الكريم وتكريمهم وتوفير المناسبة لحفظ كتاب الله عز وجل.

وخُتم الحفل بتكريم المحفظ والحفظة والطلاب المميزين في المسجد، وخريجي دورات أحكام التلاوة والتجويد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إعلاميون يجمعون على تفعيل قضية الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟