أوقاف غزة تعقد ورشة عمل للجان إعمار المساجد

غزة- الرأي

عقدت مديرية أوقاف غزة ورشة عمل لرؤساء لجان إعمار المساجد بالمحافظة،، لمناقشة آليات ومهام عمل اللجان في المرحلة القادمة، وذلك بحضور محمد العجلة رئيس قسم المساجد ونهاد أبو دية رئيس قسم الحسابات.

وأثنى العجلة على دور اللجان المهم في خدمة بيوت الله وإعمارها، مشيرًا إلى عِظم أجر العاملين في إعمار بيوت الله.

وأكد العجلة على ضرورة اتباع جملة من الإجراءات الإدارية والفنية والهندسية والمالية، من قبل لجان الإعمار خلال فترة عملها لتكون كافة الإجراءات سليمة وفق الأصول المقرة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والجهات ذات العلاقة.