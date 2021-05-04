أوقاف رفح تتسلم أرضاً من فاعلة خير لإقامة مسجد عثمان بن عفان

رفح- الرأي

أوقفت فاعلة خير أرضًا لها بمساحة 500 متر مربع لصالح إقامة مسجد عثمان بن عفان "رضي الله عنه" في منطقة الشوكة الوسطى بمحافظة رفح.

وخلال زيارة وفد من مديرية أوقاف رفح يرأسه مدير المديرية م. طارق أبو يونس أنهت الأوقاف إجراءات استلام الأرض من فاعلة الخير.

وأعرب مدير أوقاف رفح عن جزيل الشكر وعظيم التقدير للحاجة التي أوقفت الأرض لإقامة المسجد داعيًا المولى عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتها في الدنيا والآخر.

ودعا أبو يونس المواطنين في محافظة رفح وقطاع غزة، أن يسيروا على خطى هذه الحاجة والمساهمة في مشاريع الوقف الخيرية التي أطلقتها الوزارة، مؤكدًا أن مجال المساهمة في عملية الوقف متاح للجميع وهو عمل خيري جزاؤه عند الله عظيم في الدنيا والآخرة.

يُذكر أن مديرية أوقاف رفح أطلقت مشروع صندوق الوقف الخيري لمساجد المحافظة، تحقيقًا لرؤية وزارة الأوقاف في تعزيز ثقافة الوقف وإنشاء وقفية لكل مسجد، كما أطلقت وزارة الأوقاف مشروع صندوق الوقف النقدي.