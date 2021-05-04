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أوصت بإعادة ترميم بعض المنازل

التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات لأسر ٍ تعرضت منازلها للحريق

04 آيار / مايو 2021 11:17

التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات لأسر ٍ تعرضت منازلها للحريق
التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات لأسر ٍ تعرضت منازلها للحريق

غزة- الرأي

تابعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة غزة ولجنة الطواريء التي يرأسها مدير المديرية  وائل الخور و بالتنسيق مع اللجان المحلية لأهالي حي الدرج والتفاح وأعضاء في المجلس التشريعي ولجان المناطق ، بعد تلقيهم إشارة بوجود منازل نشب بها حرائق ادت إلي إتلاف كافة محتوياتها، وخلفت آثارا كارثية والمنازل  مأهولة بالسكان ولا تحتوي على المقومات الأساسية والأسر متعففة وفقيرة .
ومن خلال  المتابعة الميدانية للحوادث وجدت وزارة التنمية، منازل اخرى سيئة للغاية وتعيل أسر و غير مؤهلة للسكن الآدمي وبحاجة إلى رعاية وتدخل عاجل لسوء اوضاعهم ، وتم  الاطلاع علي المساكن من قبل لجنة الطواريء والأخوة في اللجان المحلية والتي ابدت استعدادها لتقديم المساعدة وبناءا عليه .


وأوصت لجنة الطوارئ على ضرورة إعادة ترميم هذه المنازل وتأهيلها للسكن نتيجة التضرر من آثار الحريق إضافة إلى تقديم مشروع صغير لرب الأسرة لإعانته على رعاية اسرته الفقيرة وهناك اسرة تم استئجار منزل لها بسبب تضرر منزلها بالكامل وسيتم ترميم منزلها من قبل لجنة الطوارئ واللجان المحلية.  


بدورها، قدمت لجنة الطواريء في مديرية غزة، المساعدة العاجلة للأسر المتضررة من آثار الحريق تمثلت في فرشات وحرامات وألحف ، ومخدات وعدد من الحصر وافرش الغاز وأدوات مطبخ وطرود غذائية وطرود صحية.  


فيما قدمت اللجنة المحلية مبلغ 500 دولار لإعادة ترميم احد المنازل والتخفيف من الأضرار التي لحقت بواحدة من هذه الأسر وسيتم متابعتها من قبل اللجنة المحلية .
بدورها قدمت الأسر المتضررة شكرها الكبير للجان الطوارئ في وزارة التنمية الاجتماعية على سرعة استجابتهم وما قدموه من خدمات ومساعدات عاجلة لهذه الأسر .

التنمية الاجتماعية تقدم مساعدات لأسر ٍ تعرضت منازلها للحريق 180817812_1083503528803960_1112178212525746022_n 180329017_1083503498803963_1275921286202388236_n
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